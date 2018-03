FACUA lamenta la "falta de diálogo" en el desarrollo del nuevo mapa de autobuses urbanos de Granada Gráfico La asociación también considera "mejorable el mapa actual, aunque la falta de información hace difícil plantear un juicio completo" EUROPA PRESS GRANADA Martes, 6 marzo 2018, 12:00

Facua ha lamentado este martes "la falta de diálogo e información" por parte del Ayuntamiento de Granada en relación a los cambios presentados para el nuevo mapa de autobuses urbanos y ha advertido de que esta forma de proceder ya "se produjo con la implantación de la Línea de Alta Capacidad (LAC)" que "tan malos resultados ha tenido".

La asociación de consumidores ha censurado en una nota que el consistorio "ni siquiera haya tenido la deferencia de informar a los miembros no permanentes del Observatorio de la Movilidad" de estos cambios y echa en falta "información detallada" del nuevo sistema.

Pese a ello, ha tachado de positiva tanto la conservación de las líneas SN y la desaparición de la LAC como tal, "cuya utilidad y sostenibilidad económica había caído en picado en los últimos meses", afirma el colectivo.

No obstante, ha mostrado sus dudas respecto al planteamiento de las líneas de zona Norte, por entender que "además de no ofrecer una cobertura completa, también presenta carencias al no poder al acceder al PTS sin transbordos, forzando a tomar otro autobús o el metro".

"Una cobertura que también es mejorable --según afirma-- en zonas como el Zaidín o Mirasierra, donde la traza presentada deja zonas sin cubrir, en las que se acumulan grandes cantidades de población".

La asociación también consideraría positivo alargar la línea 21 hasta llegar al Parque de las Ciencias, subiendo por Genil y cambiando su recorrido por Arabial hasta la plaza de la Ilusión, para reducir la presencia de líneas en Ronda y mejorar la cobertura de todas estas zonas.

Por otra parte, Facua ha pedido al Ayuntamiento que, aprovechando los vehículos más modernos que puedan quedar libres por la modificación de líneas y horarios, se obligue a Rober a eliminar los vehículos más viejos. Entre ellos, buena parte de los que presenta su servicio en líneas como en la SN1, futura 33, que en algunos casos llegan a tener más de 20 años cumplidos de servicio.

También solicitan que se "controle con alta exigencia el cumplimiento de las condiciones de mantenimiento de los vehículos para que presten servicio en las mejores condiciones de seguridad y comodidad para los usuarios".