El 'extraño fenómeno' que verán los granadinos este sábado si miran a la Alhambra Tendrá lugar entre las 20:30 y las 21:30 IDEAL.ES Jueves, 22 marzo 2018, 22:23

La conciencia global es una actitud de alerta ante los males que asolan al planeta Tierra. Nosotros tenemos tanto la culpa como la solución. Por eso, de vez en cuando tienen lugar iniciativas que cambian nuestro modo de ver lo más cotidiano. En el caso de Granada, nada más nuestro que la Alhambra.

Para concienciar de la importancia de no contaminar, no acabar con nuestro entorno y no gastar energía que no es necesaria, vuelve la hora del planeta. Con el objetivo de dejar clara esa circunstancia y de dar una señal que sea lo suficientemente relevante como para que todos podamos ser conscientes de lo importante que es cuidar la Tierra. La Alhambra será protagonista especial este sábado.

Permanecerá completamente apagada entre las 20:30 y 21:30 horas. En un ejercicio sorprendente para los granadinos que podrán comprobar cómo luce su ciudad con el monumento más conocido completamente a oscuras. La inciativa, promovida por WWF Granada busca concienciar sobre todo por el cambio climático.