El exministro José Blanco: "Me hubiera gustado haber llegado a Granada en AVE, tal y como estaba planificado" Alfredo Aguilar "Había unos planes, un compromiso de inversión, y no solamente no se mantuvo, sino que además se cambiaron los proyectos y los objetivos", dice el que fuera titular de Fomento EUROPA PRESS GRANADA Viernes, 16 marzo 2018, 10:56

El exministro de Fomento José Blanco ha señalado este viernes en Granada que le "hubiera gustado haber llegado" a la ciudad de la Alhambra "en AVE, tal y como estaba planificado, diseñado y comprometido" cuando presidía el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Me hubiera gustado haber llegado a Granada en AVE, tal y como estaba planificado", ha señalado textualmente José Blanco, que ha comparecido ante los medios, antes de la apertura de la jornada 'La transición hacia un nuevo modelo energético en Europa: retos y oportunidades', organizada por la delegación socialista española en la Eurocámara.

El hoy eurodiputado socialista ha recordado la visita de obras que realizó al túnel del municipio granadino de Loja para la nueva infraestructura en 2010, y ha lamentado "profundamente" que Granada aún no disponga de la Alta Velocidad "como estaba concebida, y que esto suponga un lastre para la competitividad y para el desarrollo" de la provincia.

"Había unos planes, un compromiso de inversión, y no solamente no se mantuvo, sino que además se cambiaron los proyectos y los objetivos", ha agregado Blanco, para quien, "en el siglo XXI", Granada "no se merece una infraestructura del siglo pasado", si bien, ha remachado, "esto es a lo que nos tiene acostumbrados el Gobierno de España".

En la jornada, el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha indicado que la provincia cumplirá el próximo 7 de abril "tres años de aislamiento ferroviario, un tiempo durante el que se han perdido cientos de millones de euros, empleos y muchas oportundiades de desarrollo".

Entrena lo ha achacado a una "mala decisión política", en alusión a la adoptada por el Gobierno del PP de "suspender el tráfico ferroviario para realizar las obras".