El PP exigirá “medidas urgentes” para salvar el comercio en Beiro Los populares aseguran que se han perdido 6.000 empleos en un año y están en riesgo otros 1.500 R. I. Sábado, 8 julio 2017, 13:08

El Partido Popular va a exigir en el Parlamento de Andalucía y en el Ayuntamiento de Granada un “plan urgente y extraordinario” para recuperar y dinamizar el comercio del distrito Beiro, especialmente castigado por el fallido proceso de fusión hospitalaria. Lastrados por esa reordenación, y también por las obras del Metro y por el traslado de facultades al Campus de la Salud, los empresarios viven una situación insostenible. En un año han cerrado aproximadamente 1.200 negocios que vivían de forma directa e indirecta de la actividad hospitalaria, lo que ha significado la pérdida de 6.000 empleos. Otros 400 establecimientos están en riesgo de correr la misma suerte, lo que significaría que 1.500 personas más se irían al paro.

La parlamentaria Marifrán Carazo presentará una Proposición No de Ley en la que hace hincapié en que es “fundamental” que el proceso de reversión de esa reordenación hospitalaria -al que también se ha dado el nombre de

'desfusión'- finalice “en el menor tiempo posible” porque, argumenta, “los comerciantes no van a poder aguantar mucho más”. Si no se revitaliza el sector, advierte, “va a haber más cierres” en Plaza de Toros, Doctores y Pajaritos.

Los empresarios aseguran que desde que el pasado julio, cuando se materializó la nueva configuración sanitaria, han dejado de facturar 25 millones de euros. “Muchos comercios están valorando cerrar la persiana ante la imposibilidad de subsistir”, ha subrayado la parlamentaria, que exigirá a la Consejería de Comercio que actúe “de manera urgente” para frenar “el reguero de pérdidas” que se está produciendo.

Por su parte, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada presentará en el próximo pleno una moción en términos similares. Su portavoz, Rocío Díaz, ha censurado que “a día de hoy sigamos teniendo un barrio tan perjudicado por la falta de gestión de la administración autonómica y con la connivencia de un alcalde que dio la espalda a los granadinos cuando se manifestaron de forma masiva en contra de la reordenación, que no ha hecho nada en todo este tiempo y que por supuesto no exige a la Junta que cumpla los plazos que ha dado para volver a la situación de antes”.

Díaz ha añadido que la Junta “ya llega tarde” puesto que anunció que la “desfusión” sería una realidad el 1 de julio de 2017. “Esa fecha ya ha pasado y está claro que nos encontramos ante otra promesa incumplida, en este caso en un asunto que es vital para los granadinos, porque con la salud no se juega”. También ha reprochado a Francisco Cuenca que no aplique el consenso que tanto pregona. “Anunció una comisión de seguimiento del comercio en Beiro con participación de todos los grupos y el pasado jueves se reunió con los comerciantes pero no nos avisó para que acudiéramos. Y para colmo habló con ellos para prometerles lo mismo que hace un año, pero sin aportar ningún plan de acción claro”, ha recalcado.

La concejal Raquel Fernández ha señalado por su parte que el gobierno local socialista no ha hecho “ningún caso” a algo que los populares llevan un año solicitando “en el pleno, en la junta municipal de distrito y en las comisiones”. La edil se ha quejado de que, un año después, Cuenca “vuelva a prometer lo que ya incumplió” y sólo ofrezca a los comerciantes “que firmen un convenio para constituirse en centro comercial abierto, cuando hace un año dijo que ese centro iba a ponerse en marcha de forma inminente. Nos parece una falta de voluntad política, de criterio, de rigor y de estrategia por parte de quienes están en el gobierno municipal”, ha afirmado.