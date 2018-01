Se estrella contra una farola del Zaidín un conductor que cuadruplicaba la tasa de alcohol El vehículo, siniestrado. / IDEAL El hombre al mando del vehículo se llevó por delante señales de la Avenida de Cádiz durante la madrugada de este domingo Y. H. GRANADA Lunes, 15 enero 2018, 12:36

Un conductor que según la Policía Local de Granada casi cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida acabó estampando su vehículo, durante la madrugada de este domingo, contra una farola en la confluencia de la Avenida de Cádiz con la calle Baden Powell de la capital granadina, no sin antes causar destrozos en la mediana y la señalización.

Según informaron fuentes de la Policía Local de Granada, el siniestro se produjo al filo de las 6.00 horas. Concretamente, a las 5:55 se recibía en la Huerta del Rasillo una llamada de Teletaxi informando de este accidente de circulación.

El conductor del automóvil siniestrado, según las referidas fuentes, es un hombre de unos 32 años, el cual, milagrosamente, no resultó herido. Tras la denuncia policial, se enfrenta ahora a un proceso judicial por presunta conducción alcohólica y los daños causados.

Las señales, por los suelos. / IDEAL

El siniestro no se ha tramitado como juicio rápido al existir daños en el mobiliario urbano que habrán de ser tasados y por los que, previsiblemente, el hombre tendrá que responder ante el Ayuntamiento de Granada. Afortunadamente no hubo daños a terceros, pues no se vio ningún otro vehículo implicado.

En cuanto a la alcoholemia que presentaba el denunciado, según la Policía Local, en el primer test arrojó 0,97 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, y en el segundo 0.91. Cabe recordar en este punto que el máximo permitido al volante es 0,25, por lo que el denunciado superaba casi cuatro veces esa tasa.