Las estaciones de ITV suspenden 2.500 revisiones por falta de seguro Cartel colgado en las estaciones de ITV donde se advierte de la obligatoriedad de tener el seguro en regla. / JORGE PASTOR Se estima que sólo en la provincia de Granada hay 57.000 vehículos que están circulando sin la póliza en regla JORGE PASTOR Granada Lunes, 21 mayo 2018, 01:59

La medida entró en vigor el pasado 15 de septiembre y desde luego, a la vista de los resultados, parece que se está mostrando más que efectiva. Los conductores que vayan a pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) tienen que acreditar desde ese día que circulan con el seguro en regla. En caso de no ser así, suspenderán la ITV y a partir de ese momento se exponen a una doble sanción: 500 euros por transitar sin la ITV y 1.500 euros por no cumplir con la obligatoriedad del aseguramiento.

¿De cuántos hablamos? Según la estadística facilitada por Verificaciones Industriales de Andalucía, la empresa dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que gestiona la ITV en la comunidad autónoma andaluza, en estos ocho meses, hasta el 31 de marzo, se han realizado en las nueve estaciones de la provincia un total de 235.037 inspecciones. Pues bien, 2.448 se saldaron con un resultado desfavorable -el 1,04% en términos relativos- porque el automóvil carecía de póliza en vigor. Estamos hablando, en cualquier caso, de un porcentaje similar al del resto de Andalucía.

533 Según las estadísticas de las aseguradoras, se producen una media de 533 siniestros diarios en Granada. 1.500 La multa por no llevar el seguro en regla se eleva hasta los 1.500 euros.

Estos 2.448 no serán los primeros y casi seguro que tampoco serán los últimos. Y es que existe una diferencia más que notable si comparamos el parque móvil de Granada y la cifra de seguros vigente. El último año completo contabilizado en ambos casos es el de 2016. La cuestión es que frente a 659.051 vehículos que estaban matriculados en Granada ese ejercicio -se incluyen todas las tipologías, desde ciclomotores a autobuses-, se computaban 602.376 aseguramientos, lo que arroja una disparidad cercana a los 57.000. Ahí se incluyen mayoritariamente segundos automóviles (o en desuso), pero también una proporción notable de los que no han satisfecho sus primas de seguro por olvido, porque no pueden o, lo más grave, porque no quieren, con todas las consecuencias que ello tiene en caso de que se produzca un siniestro en que se vea implicado un tercero -con daños materiales o incluso personales-.

Y es que, a la vista de las magnitudes que maneja el propio sector, sufrir un siniestro que requiera cumplimentar un parte no es, desde luego, nada casual. Todo lo contrario. Sucede con bastante frecuencia. Continuemos poniendo el foco en 2016. Ese año las compañías tuvieron que tramitar un total de 194.492 percances de distinta consideración en Granada. Desde los más graves, con víctimas mortales y heridos severos, al sencillo arañazo con la típica columna 'mal puesta' del aparcamiento. Estamos hablando de un promedio de 533 diarios (22 a la hora). Una siniestralidad que supuso en 2016 el desembolso de 104,2 millones de euros por parte de las aseguradoras. A razón de una media de 536 euros por cada uno de estos incidentes.

Negocio rentable

A pesar de ello, el negocio para las aseguradoras sigue siendo rentable aquí, en Granada. No hay más que restar cuánto reportan sus conductores asegurados y cuánto gastan esos mismos conductores por el resarcimiento de golpes, choques, arañazos y demás incidencias. Mientras que ingresan 186,3 millones de euros, los accidentes les cuestan 141,4 millones de euros. Estamos hablando de unos beneficios de casi 45 millones de euros sólo en Granada. No está nada mal.

Y es que, a pesar de esos 57.000 vehículos que transitan sin cobertura por las carreteras de Granada, el grado de concienciación de los hogares respecto a la necesidad (obligatoriedad) de llevar el seguro en la guantera parece alto. Las familias de Granada tienen suscrito una media de 1,65 seguros de automoción frente a 1,55 de promedio en el conjunto de la comunidad autónoma de Andalucía, por fijarnos en el ámbito más cercano. Los hogares están desembolsando en este capítulo algo más de 510 euros, una cantidad que tiende alza en la medida que las aseguradoras actualizan sus tarifas año tras año y en la medida que se consolida la recuperación económica -que se asocia a una mayor inversión en el parque móvil doméstico-.