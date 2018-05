«Esperé a que mis hijos fueran mayores para explicarles la sinrazón de ETA» Maite Araluce es la única candidata a presidir la Asociación de Víctimas del Terrorismo. / Alfredo Aguilar Maite Araluce, granadina de adopción, sufrió el asesinato de su padre en 1976; a partir de hoy presidirá la Asociación de Víctimas del Terrorismo JORGE PASTOR Granada Sábado, 5 mayo 2018, 01:38

Maite Araluce tiene una fecha grabada a fuego en su memoria. La del 4 de octubre de 1976. Ese día cambió su vida. Unos pistoleros de ETA esperaban al presidente de la Diputación de Guipúzcoa, José María Araluce, a la espera de su domicilio. Lo ametrallaron. Murió Araluce, su padre, el conductor y los tres guardias que le escoltaban. «Soy víctima del terrorismo», dice. Y desde hoy también será la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), una organización que desde su fundación, en 1981, ha trabajado en todos los ámbitos –políticos, sociales y judiciales– para socorrer a los que sufrieron la barbarie sanguinaria de ETA durante demasiado tiempo. Maite Araluce, que trasladó su residencia hace más de treinta años a la capital de la Alhambra tras casarse con un granadino, encabeza la única candidatura a la directiva de la AVT, una entidad que cuenta con 4.400 socios –sesenta de ellos de Granada–. Ahora asume que tendrá que vivir entre Granada y Madrid.

Maite Araluce tiene ocho hijos. «ETA seguía matando cuando eran pequeños, pero nunca he querido que crecieran con el odio por lo que le había pasado a su abuelo», comenta. Por eso esperó a que fueran mayores. A que pudieran comprender «la sinrazón de ETA». Desde entonces la implicación de todos ellos ha sido total. «Ellos están muy sensibilizados porque no sólo conocen lo que le pasó a mi padre, sino también el sufrimiento, en primera persona, de otras muchas víctimas», explica Araluce. «Si les pones cara y voz, si escuchas desde la experiencia, el terrorismo se siente de una manera distinta». Nada que ver con el intento de trasladar una realidad blanqueada que se 'vende' desde diferentes ámbitos.

Maite nunca ha tenido la oportunidad de hablar, cara a cara, con los desalmados que segaron la vida de José María Araluce y sus acompañantes. Ese asesinato es uno de los trescientos que nunca se resolvieron. «De todas maneras –reconoce– casi prefiero no conocerlos». «Siempre he escuchado a ministros y gobiernos decir que todas las víctimas tienen derecho a la justicia; eso es mentira, nosotros no la tenemos porque ocurrió antes de la amnistía de 1977, por lo cual, en caso de que hubieran detenido a los que mataron a mi padre, jamás les hubieran condenado», relata con pesar Maite Araluce. «No hubieran pasado ni un solo segundo en la cárcel; es muy triste».

Pedagogía

Para evitar que todo el terror vivido caiga en el olvido, la AVT seguirá desarrollando una labor pedagógica. De concienciación. De acudir a los colegios, institutos y universidades para contar el testimonio del desgarro. «Para que no oigan versiones politizadas y manipuladas, pero sobre todo para que no vuelva a pasar». Y es que, a juicio de Maite Araluce, este final de ETA tendría que haber sido de otra manera. «No con cuentagotas, con una carta, un vídeo o un comunicado leído por Josu Ternera, asesino y prófugo que todavía se atreve a dar lecciones de honestidad con vistas a legitimarse de cara a los medios internacionales». «Es humillante», afirma Maite Araluce, quien no oculta su indignación por el proceder de ETA en esta etapa final. «Pide perdón y muestra arrepentimiento, pero acto seguido aclara que sólo con las víctimas colaterales». «¿Y el resto?», se pregunta.

Araluce comenta que el «conflicto» que aparece de forma reiterada en la retórica de ETA nunca existió. «Fue inventado por ellos». «Había una sociedad amenazada y ellos se dedicaban a matar a diestro y siniestro». También critica la forma de proceder de ETA respecto al desarme: «Dicen que entregan las armas, luego hallan un zulo, luego dan una localización al Gobierno francés, luego los disidentes roban setenta pistolas». «No han colaborado y su concurso es básico para esclarecer asesinatos; son muchas puertas abiertas».