El lema de este año es 'Nuestra raíz' y en el video inaugural se animaba a los jóvenes a que no renunciaran a sus sueños emprendedores con ese 'te esperamos a ti' que muchos de los asistentes ya viven y con gran éxito, en muchos casos.

No en vano, empresas premiadas en ediciones anteriores y que, por ello, participan en las convocatorias regionales y nacionales, se han traído para Granada el primer premio. Cuatro seguidos, concretamente en Andalucía, algo que destacaba Melesio Peña que, en el discurso del cierre del acto, hizo un repaso por las buenas y malas noticias del colectivo. Algunas, en el aspecto negativo, que «me han acompañado desde que asumí el cargo». El presidente de AJE, organizadora de los premios, reclamó más colaboración para que nuestras empresas no tengan que marcharse fuera «no las retenemos porque no existe el ecosistema adecuado para que se desarrollen los proyectos».

Pidió mayor implicación de las instituciones y de la banca y agradeció a sus colaboradores, a los que están y a los que han sido, resaltando a Rosa López, gerente; al secretario general, Marcelo Vázquez, y a Ángela Rodríguez.

Y lo hizo para anunciar también que no se presentará a las próximas elecciones del día 12 de marzo: «Creo hacerlo todo y ahora AJE necesita alguien fresco». En la primera fila le escuchaban, entre otros, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; el vicepresidente de la Diputación, Pedro Fernández; el delegado de Innovación, Juan José Martín; o el presidente andaluz del PP, Juan Manuel Moreno, que llegó junto al senador Sebastián Pérez; además de los diputados nacionales Luis Salvador y Concha de Santa Ana; o parlamentarios andaluces, diputados provinciales y concejales y representes de la Universidad.

En la categoría de Trayectoria Empresarial, hasta tres veces subió al estrado Rubén Navarro, responsable de la empresa Tu Super Purchase, que fue merecedora de los accésit a la Responsabilidad Social Corporativa y al de Marca Granada, además de quedar como primera finalista, por delante del CIF Reina Isabel, representada por Ángel Oliveras.

La firma ganadora fue Inoxal, especializada en montaje y mantenimiento industrial, con diez años de experiencia y con más de dos millones de facturación el pasado año. Juan José Pérez fue el encargado de recoger la distinción.

Fue Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, el encargado de dar la bienvenida y resaltar «lo difícil que sigue siendo levantar la persiana de nuestros negocios», además de destacar el potencial de la gente emprendedora y, de forma especial, de una juventud que ha encontrado en AJE, un medio para canalizar las iniciativas. Además del presidente actual estaba también su antecesor, Joaquín Rubio, hoy gerente de la Cámara de Comercio.

La otra categoría, la de Iniciativa Emprendedora, tuvo como cuadro de honor el que conformaron Joan Paul Pozuelos, de Neuromindset, accésit en Emprendimiento Social; Javier Argente, de Tavola New, accésit, en este caso al Diseño e Identidad Corporativa; y a los dos finalistas, Ignacio Reyes, de Mdurance y Julio Mancera, de Clover Biosoft.

El ganador fue Alejandro Valero, responsable de Busco Extra, una aplicación de búsqueda de empleo, centrada en el sector de la hostelería y la restauración. No solo busca personal sino que se encarga de todas las gestiones, incluida el alta en la Seguridad Social. En pocos meses de vida ha conseguido dos mil usuarios activos y ha gestionado más de ochocientas horas de contratación.

Ahora, y a la espera de la competición andaluza para las empresas que se llevaron el primer premio, queda un amplio camino, apoyado por AJE y por los colaboradores de estos galardones, entre ellos esta casa, Ideal. Y es que, como se dijo, la mejor estrategia es la que surge de la unión.