¿Es tu escritorio la envidia de los compañeros o eres de los que da vergüenza mirar tu mesa?

Viernes, 16 febrero 2018

Para ser productivos es fundamental mantener el entorno organizado. La mesa es un reflejo de nuestro sistema de trabajo, si tu mesa es un caos tendrás que invertir más tiempo y energía en localizar los documentos que vas necesitando y para las personas que te visitan das una mala imagen, aunque no te lo digan se estarán preguntando: ¿cómo podrá ser eficiente una persona con este lio?

Además, mantener ordenada la zona de trabajo permite una mejor concentración. Una retahíla de notas, montones de carpetas y asuntos inacabados sólo te llevará a interrumpir tu análisis o trabajo mental, a distracciones y te provocará más agobio.

Conseguir un espacio agradable a la vista que nos facilite las tareas debes saber que no es una misión imposible. Te damos algunas ideas:

Párate un momento y aprovecha para hacer limpieza. Tira todo lo que no uses. Recuerda que limpiar el escritorio no significa acumular en los cajones.

El truco es almacenar cada cosa en su lugar, en Dia Cash encontrarás una amplia variedad de organizadores de escritorio, bandejas para los papeles que tienes en tu escritorio, archivadores, lapiceros, cajas,… para que guardes cada cosa bien etiquetada.

Si es necesario codifica con colores tus archivos para que sea más rápido encontrar información y coloca las fechas para que después sepas de un vistazo los documentos que puedes ir desechando.

Cada día procura recoger antes de finalizar y los viernes aprovecha para descartar y organizar, así arrancarás cada semana con un escritorio pulcro y bien organizado. Notarás como los demás aprecian tu organización.