La escasez de figurantes dificulta la práctica de ruedas de reconocimiento en Granada

La rueda de reconocimiento es una diligencia de investigación 'estrella' en los juzgados... y en la sociedad. Todo el mundo sabe cómo se realizan y para qué sirven gracias a las series policíacas que triunfan en la pequeña pantalla y a exitosos largometrajes como 'Sospechosos habituales' (1995). Lo que nadie conoce es la dificultad con la que se topan los jueces cuando ordenan realizar una y no encuentran figurantes con similares características a las del delincuente a identificar. De hecho, a veces se ha sugerido a los propios abogados que sean ellos quienes los busquen.

Aunque sería muy útil, sus señorías no cuentan en sus despachos con un catálogo de voluntarios a quienes llamar en caso de rueda de reconocimiento, y no es fácil localizar a ciudadanos que no pongan reparos a compartir pared con 'un malo' para esclarecer un robo con violencia o una agresión sexual, que son los dos ilícitos penales en los que más se utiliza este tipo de diligencia. Un registro con ciudadanos dispuestos a colaborar, con características dispares (altos, bajos, delgados, gruesos, rubios, morenos, pelirrojos, calvos, velludos, con gafas, sin ellas...) facilitaría mucho las cosas. Pero no, de momento, en los juzgados de la Caleta, donde aterrizan los atestados y denuncias por delitos cometidos en la capital y gran parte de su área metropolitana, no hay ningún un 'book' de voluntarios que agilice la conformación de las ruedas de reconocimiento, que se celebran en un espacio reservado del edificio judicial, alejado, a propósito, del trasiego de los justiciables.

La ley

Las ruedas de reconocimiento tienen que reunir unas condiciones que vienen recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal -artículos 368, 369 y 370-, donde se establece que la persona que debe ser reconocida ha de comparecer «en unión con otras de circunstancias exteriores semejantes» -sus rasgos faciales, complexión y estatura deben ser similares- y que el testigo debe identificar a la persona «designándola, en caso afirmativo, clara y determinadamente».

Normalmente, una rueda se hace con cinco candidatos y, ante la inexistencia de un listado con fotos y teléfonos de personas abiertas a colaborar con la Justicia de este modo, los jueces de Instrucción de Granada han venido recabando la ayuda del Centro Penitenciario de Albolote. Suelen usar a reclusos de la prisión provincial para completar la rueda, que o bien se realiza mediante videoconferencia desde el propio recinto o de forma presencial en la Caleta. Pero cada vez son menos los internos que acceden a ser trasladados al edificio judicial para 'cooperar' y, según ha dictaminado recientemente la Sección Primera de la Audiencia de Granada, no se les puede obligar.

Lo hizo el pasado 6 de septiembre, después de que uno de los jueces de Granada dictara en marzo un auto en el que señalaba una rueda de reconocimiento y advertía a los presos de las posibles consecuencias de su negativa a participar. El magistrado instaba al Centro Penitenciario de Albolote a que comunicase al juzgado «la identidad de cuatro personas de características físicas similares al presunto autor de los hechos». Disponía que se pusiera fecha a la rueda y se notificase a esas cuatro personas seleccionadas «la obligación legal» que tenían de participar en dicha diligencia, dado «el deber de colaboración con la justicia que atañe a todo ciudadano». Pero lo hacía «apercibiéndoles expresamente de que la negativa a participar en dicha rueda puede constituir un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial».

Ante tal advertencia, la fiscalía recurrió la resolución ante la Audiencia para que dispusiera que la participación en la rueda era «voluntaria», y proponía «una recompensa como incentivo» ante su colaboración. La Audiencia acabó estimando en parte el recurso y dejó sin efecto la orden del juez, al determinar que «ningún ciudadano, esté o no privado de libertad, puede ser obligado a participar en la diligencia de reconocimiento en rueda». Lo de 'premiar' a los reos no lo aceptó «por exceder de las competencias del magistrado juez instructor» y por existir ya, dentro del Reglamento Penitenciario, un sistema de recompensas para los internos.

La Audiencia recordaba que «la dificultad existente en la práctica» con la que se encuentran los jueces de Instrucción para la conformación de las ruedas por no existir habitualmente candidatos voluntarios se solventó «en parte» con un convenio del año 2012. El acuerdo, que fue firmado entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio del Interior, estableció un «servicio de gestión de ruedas de reconocimiento». Sin embargo, en Granada. de momento no está en funcionamiento.

Prontitud

El magistrado José Luis Martínez está al frente del juzgado de Instrucción 9 de Granada y confirma que esta diligencia es más efectiva si se realiza nada más perpetrarse el delito, pues cuanto más tiempo transcurra desde su comisión menos 'fresca' tendrá en su mente el testigo la imagen del delincuente. La memoria visual de las víctimas, como recuerda, no permanece intacta, sobre todo si han visto al malhechor de refilón. «La rueda es vital, sobre todo al principio, para desde un primer momento individualizar cuál es la persona a investigar, porque cuando pasa el tiempo la memoria de las víctimas la verdad es que flaquea», admite este juez, tras puntualizar que en Comisaría se realiza asimismo el reconocimiento fotográfico. Cuando se acaba de cometer el delito, el índice de reconocimiento positivo puede ser del «80 ó 90 por ciento».

Frecuencia

Sobre la dificultad existente en la actualidad para practicar esta diligencia, reconoce que es real. «Los presos se pueden negar, no están obligados y eso es lo que está pasando. Nosotros hemos intentado hacerlas hasta por videoconferencia y aún así es bastante complicado». Pese a ello, en su juzgado realizan ruedas con bastante frecuencia: «Se hacen cada vez que hay una discusión en torno a la identidad de la persona; es clave». Eso sí, es fundamental que la víctima entre tranquila a la 'pecera'. En la última guardia de su juzgado, sin ir más lejos, llevó a cabo dos por robo.

Los candidatos -tanto el 'malo' de verdad como los pseudosospechosos-, una vez dentro del habitáculo se colocan contra la pared, mirando al frente, cada uno debajo de un número y lo único que pueden ver es un espejo. Solo tienen ante ellos su propio reflejo en la mampara de cristal que les separa de la víctima. A esta se le conduce a una oscura habitación enfrentada -dispone de un interruptor con un regulador para graduar la iluminación-, en la que es rodeada por el juez y los abogados. Allí, se le pide que se siente y observe atentamente, una a una, a las cinco o seis personas que hay tras el cristal. Se puede acercar si quiere.

Con calma

No hay un tiempo limitado. Unas víctimas apenas tardan unos segundos y sin titubeos pronuncian categóricamente un número. Son las que garantizan al juez que están seguras al cien por cien, «sin ningún género de dudas. Otras, en cambio, expresan cierta inseguridad. También hay quien pese a ese anonimato tranquilizador que procura el estar al otro lado del espejo, no quieren recordar. En sus caras, por el gesto, revelan que el reconocimiento ha sido positivo, pero dicen no identificar a nadie. Suele ser por miedo a represalias, pues albergan el temor a reencontrase con el caco por la calle o en el juicio y ser ellas entonces las reconocidas.

«Es una prueba válida, pero como dice la jurisprudencia hay que tomarla con cautela. Digamos que es una prueba más, pero tampoco definitiva, porque las personas cambian mucho y los que vienen aquí a la rueda son conscientes de ello y alteran su aspecto», indica Basilio García, que es el juez de Instrucción 1 de la capital. Aparte, la víctima también puede «acomodar a la persona que está viendo a su recuerdo».

García da fe del problema existente por la falta de candidatos y aclara que hay una resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que da la razón a los presos en que no se les puede obligar. «Antes se obligaba a cuatro o cinco individuos, entre ellos la persona sospechosa de los hechos, a venir de prisión, pero empezaron a negarse, porque les influía en su tratamiento penitenciario», añade el magistrado. Por lo visto, algunos reclusos decían que acudir a la Caleta les rompía la mañana en sus actividades dentro del penal. Eso generó un problema jurídico, pues la Constitución dice que todos los españoles está obligados a contribuir a la aplicación de la ley, y fue cuando se planteó la duda de si se les podía obligar o no. Fue el propio Basilio García, de hecho, quien la planteó. «Al final se puso una resolución -el auto que ha dejado sin efecto el tribunal provincial- para provocar el pronunciamiento de la Audiencia», aclara. Desde entonces, al menos en su juzgado, las ruedas de reconocimiento se han reducido de forma considerable.

Como otras diligencia de investigación, se puede decretar de oficio por el juez instructor o a petición del abogado de la propia víctima, si está personada como acusación particular, según detalla el fiscal Valentín Ruiz. «De nada vale que te acusen de un hecho si no se te pone cara», advierte. Recuerda que «no es una prueba única», pero sí relevante si el sospechoso no ha dejado ninguna huella dactilar o pista telefónica, bancaria... «Se hacen sobre todo en robos, en tirones, en los que tienes oportunidad, por muy rápidos y violentos que sean, de ver los ojos al autor, salvo que te ataque por la espalda», comenta Ruiz, quien admite que se dan bastantes casos en los que la víctima reconoce a la persona equivocada. ¿Qué ocurre entonces? «Se da la diligencia como inconcluyente».