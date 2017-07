Un encapuchado hace explotar de una pedrada el cristal principal de un C3 de Alhambra Bus 00:23 El suceso ha ocurrido a las 22.00 horas en la calle Santiago del Realejo cuando el autobús realizaba los servicios mínimos de la huelga indefinida de la compañía JAVIER F. BARRERA Miércoles, 5 julio 2017, 22:41

Un sónido espantoso ha hecho frenar al conductor del autocar 154 de Alhambra Bus que cubre la línea C3 que une la Alhambra con el centro de la ciudad. Según testimonios presenciales, el suceso ha ocurrido a las 22.00 horas en la calle Santiago del Realejo cuando el autobús realizaba los servicios mínimos de la huelga indefinida de la compañía.

Estos mismos testigos aseguran que un hombre corpulento, de metro ochenta de altura, vestido completamente de negro, se encontraba agazapado entre la fila de coches aparcados. Al paso de este autocar, el individuo se ha puesto de pie como un resorte y ha estrellado un trozo del pavimento de la propia calle con forma triangular. Lo ha lanzado contra la ventana principal del lado izquierdo del vehículo, dejando el cristal hecho añicos. El conductor ha detenido de inmeditado el autobús y los pasajeros han empezado a bajarse entre gritos y asustados por lo ocurrido.

Uno de los pasajeros, de avanzada edad, se encontraba conmocionado por los cristales que le han caído sobre la cabeza que, por fortuna, no le han herido. Otra de las pasajeras ha sido la única que no ha salido del autobús porque estaba mareada por la fuerza del estallido del cristal. Los viajeros y vecinos congregados en el lugar del suceso han llamado de inmediato a la Policía Local. Media hora después, no ha aparecido. En este intervalo de tiempo, ha llegado otro C3 y los pasajeros se han montado en él y han continuado el trayecto con normalidad. El autocar atacado se ha dirigido a cocheras.