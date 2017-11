Un encapuchado atraca con una escopeta recortada la Caixa de Cartuja Imagen de la entidad atracada en la calle Santiago Lozano de Cartuja. / IDEAL No hubo heridos, salvo una cliente que sufrió un ataque de ansiedad tras ser obligada a tirarse al suelo para no identificar al atracador, quien sólo se llevó las monedas y billetes sueltos de la caja J. R. VILLALBA GRANADA Jueves, 23 noviembre 2017, 00:44

La Policía Nacional busca a un atracador que ayer irrumpió en la sucursal de la Caixa de la calle Santiago Lozano con una escopeta de cañones recortados, aunque sólo logró llevarse un pequeño botín con las monedas y billetes existentes en caja, sin tocar nada de lo almacenado en la caja fuerte, según han comentado a este periódico fuentes consultadas. No hubo heridos, aunque una de las clientas que se encontraba en el interior de la entidad financiera sufrió un ataque de ansiedad tras contemplar la escena y ser obligada a tirarse al suelo mientras el delincuente amenazaba con la 'recortá' a la cajera de la entidad financiera.

El atraco se produjo sobre las 13.15 de ayer. Una hora de bastante trasiego en la calle Santiago Lozano del Polígono de Cartuja. Justo al lado de la entidad hay un supermercado que estaba repleto de clientes, en la esquina un bar grande, además de otras dos sucursales bancarias más, un par de fruterías, una peluquería y una tienda de deportes, entre otros negocios. El atracador entró en la entidad con la cara cubierta con un pasamontañas y armado con la escopeta de cañones recortados. Obligó a los clientes a tirarse al suelo y se fue en busca de la cajera a quien le apuntó con el arma en la sien para que le entregara todo el dinero disponible en esos momentos.

El atraco fue demasiado rápido, tanto que muchos de los propietarios de los negocios de la misma calle se dieron cuenta de lo ocurrido cuando la Policía Nacional ya se encontraba en la zona buscando al atracador minutos después.

El ladrón salió del banco como si no hubiera ocurrido nada. El pasamontañas lo convirtió en un gorro de lana y la escopeta, según un testigo, ni siquiera la escondió, la llevaba en la mano como si nada. Tras salir de la entidad financiera, continuó a pie y tomó la calle perpendicular que desemboca a espaldas del centro logístico de Correos en la zona Norte de la ciudad. Allí se le perdió el rastro.

Despliegue policial

Los agentes de la Policía Nacional efectuaron un amplio despliegue en pocos minutos por la zona próxima al lugar del atraco para tratar de localizar al atracador, que no se sabe si finalmente logró tomar un vehículo que lo tendría aparcado por la zona cercana al centro logístico de Correos o si alguien lo estaba esperando allí. Serán los investigadores policiales quienes arrojen luz sobre lo sucedido y quienes más temprano que tarde logren identificar a este sujeto y proceder a su detención.

Cuando ocurrieron los hechos, la cajera de un supermercado colindante con la entidad de crédito decidió cerrar el establecimiento con llave para impedir que el atracador decidiera refugiarse en el interior, por si acaso. Lo mismo hizo la propietaria de una frutería próxima a la sucursal, que decidió cerrar la persiana del establecimiento por seguridad.

«No me cogió en la tienda. Estaba llevando un encargo aquí cerca. Mi mujer se puso nerviosa y echó la persiana de la tienda. Yo sólo vi a un montón de policías, repartidos por la calle, que iban buscando al atracador. Todo fue muy rápido», comentó el dueño de la frutería ubicada frente a la sucursal de la Caixa. «Nosotras decidimos cerrar el supermercado pero no vimos nada. Sólo sabemos que todo fue muy rápido y que hubo gente que vio al atracador salir andando y tomar la calle perpendicular hacia a bajo», apuntaron trabajadores del supermercado situado junto a la sucursal. Desde el bar Sierra Blanca, situado en la misma esquina de la calle, aseguran dos empleadas que sólo pudieron asomarse a la ventana que da a esa calle -Santiago Lozano- «pero no vimos nada, según dicen fue visto y no visto», subrayaron.

La peor parada en el atraco fue la clienta que salió con un ataque de ansiedad tras vivir en primera persona la dramática escena en el interior de la entidad de crédito.