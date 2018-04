Empresas de reparto a domicilio se niegan a entrar en Almanjáyar por seguridad

Eran las diez y media de la noche cuando el marido de Ana sufrió una fuerte subida de tensión. Rápidamente, llamó al servicio de taxis de la capital para poder desplazarse al hospital. Pero nunca fueron a recogerles. «Me decían que esperara y, luego, que no venían a esta hora a recogernos por estar en la Zona Norte, que es donde vivimos. Menos mal que, como ya le ha pasado otras veces, tenía pastillas para bajarle la tensión y pude controlarlo hasta que al día siguiente ya nos llevaron al hospital», señala Ana acompañada de algunos de sus vecinos de Almanjáyar en una de las reuniones de la asociación Alfa.

En este barrio granadino se encuentra una doble realidad: mientras que una parte de la población «ensucia el nombre de norte con su carácter incívico», otros tantos, «la mayoría», son personas corrientes, trabajadoras y humildes que quieren tener los mismos servicios que cualquier otro granadino, según los propios miembros de la asociación comentan. Esta situación ha provocado que los repartidores de algunas empresas de envío a domicilio hayan decidido no pasar por allí por seguridad. En el caso de los taxis de Granada, desde el servicio aseguran que entre los conductores no hay ninguna directriz de no ir a la zona, sino que en Almanjáyar dan el mismo servicio que en el resto de la capital sin distinciones y que en ningún momento han tenido problema alguno en el barrio. Una declaración con la están en desacuerdo los miembros de Alfa.

Miembros de la Asociación Alfa comentan la falta de servicios que encuentran en su barrio. / Sarai Bausán García

Pero éste no es el único servicio que, según indican los miembros de la asociación, se pierden por vivir en Almanjáyar. Sucede con la comida rápida, el envío de paquetería y el transporte. Hace unas semanas, unas 40 personas se encontraban en la sede de Alfa. Como iban a cenar allí, decidieron llamar a una conocida empresa de pizzas para que le trajeran el pedido. Pero no fue posible. Después de mucho discutir, únicamente se encontró una solución, que salieran del barrio para recoger el pedido en la puerta del Burguer King, situado a unos 25 minutos. No había otra opción, era lo máximo que podían acercarse.

Sin rastro de Seur

En lugar de lo que sucede con alguna de las empresas de reparto a domicilio, que niegan esta realidad, Seur sí que reconoce que tienen la orden de no ir al entorno. «Existen determinadas zonas urbanas en las que Seur no puede garantizar la seguridad de los envíos y el barrio del Amanjáyar es uno de ellos», señalan desde la empresa. A lo que añaden: «Ha sido la Guardia Civil la que nos ha recomendado no hacer reparto con furgoneta en esta zona». Tal y como explican, buscan velar por la seguridad de las mercancías y de los trabajadores. Por ello, aunque contraten la entrega en el domicilio, como le ocurrió a Mari, siempre tienen que dirigirse a una tienda de Seur para recogerlo.

«Sabemos que la culpa no es de las empresas, sino de los vecinos incívicos que, cuando viene algún repartidor, o les tiran piedras o les dicen cosas. No es justo que esto se convierta en un gueto», señala Mari Ángeles. Por ello, desde Alfa luchan por visibilizar a esa gran parte de la población «luchadora y trabajadora» que «sí representa a Almanjáyar y a su gente».