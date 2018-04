El empresario Ramón Arenas denuncia que la investigación de Casa Ágreda es una «pantomima» Ramón Arenas llega a los juzgados con una maleta cargada de documentos. / Ramón L. Pérez Su abogado, que ejerce de acusación popular, abandona las últimas declaraciones porque el juez no accede a grabarlas R. I: Lunes, 9 abril 2018, 22:56

El empresario Ramón Arenas se ha convertido en látigo de los supuestos desmanes urbanísticos. Lo fue en la etapa de José Torres Hurtado pero tampoco se queda callado con el gobierno municipal del PSOE. Gracias, entre otros, a su insistencia, la Audiencia Provincial reabrió la investigación sobre la venta de la Casa Ágreda a una oenegé.

Este jueves se han producido nuevas delcaraciones y el abogado de Arenas ha abandonado porque el magistrado no ha accedido a grabarlas. El empresario quiere que se haga para que no se ponga en duda su participación en la investigación. Arenas también ha intentado recusar al magistrado del Juzgado de Instrucción número 9, que lleva el caso, y sostiene que aún no tiene constancia oficial de que su pretensión haya sido desechada ni los argumento esgrimidos.

«Todo está transcurriendo de nuevo para volver a archivar el procedimiento y esta acusación popular en nombre de la ciudad de Granada, ya que el Ayuntamiento no está aún, entiende que no va a formar parte de esta pantomima«, denuncia Ramón Arenas en un comunicado.

Carga contra el actual protavoz del gobierno municipal, Baldomero Oliver, al que acusa de «cinismo» por no tener claro aún si el Ayuntamiento es uno de los posibles perjudicados: «Desde el principio se movilizaron cuando estaban en la oposición. De hecho, en fiscalía se presentó denuncia firmada por los grupos de IU, 'Vamos, Granada' y PSOE. A día de hoy, estando el PSOE en el gobierno municipal, la actitud es bien distinta. ¿Nos toman por tontos? (...) Señor Baldomero, no sea cínico, no es de recibo que sea Marta Gutiérrez y Ramón Arenas los que estén defendiendo los intereses de los granadinos mientras que usted mira para otro lado«.