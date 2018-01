Elige cómo pasar el día más triste del año Hoy se celebra el día más triste del año: 'blue Monday' VANESSA SÁNCHEZ Granada Lunes, 15 enero 2018, 01:11

El 'blue Monday', el ‘lunes triste’ el más triste del año, fue calculado por Cliff Arnall para la campaña de una agencia de viajes. La fórmula para crear el concepto en 2005 se ha reducido en los últimos años a una ecuación en la que las variables son el tiempo atmosférico, la deuda, el abandono de los propósitos de nuevo año, la falta de motivación y la necesidad de hacer algo. Aunque el estudio de Arnall ha sido tachado de pseudociencia y ridiculizado por la comunidad científica, lo cierto es que después de los intensos y estimulantes días de las pasadas fiestas dejan el ánimo en una especie de resaca, y los bolsillos también.

Por eso para conmemorar este 'blue Monday 2018', IDEAL propone dos opciones de cómo pasarlo

Sumérgete en la tristeza

Desde hace más de una década el mundo ha llamado a este lunes ‘blue Monday’, el más triste. Algunas veces es el cuarto lunes del mes, otras el último. Este año es hoy 15 de enero. Si el factor económico es una de las variables con la que se calcula la fecha, el último lunes de este mes va a ser aún más penoso. Pero lo que quieres para esta melancólica jornada es dejarte arrastrar por la pesadumbre. El tiempo acompaña, hace frío y está nublado por lo que ningún rayo de sol va a iluminar tu cara con una sonrisa. Para esta jornada tienes que buscar la banda sonora adecuada por eso hay preparada esta lista de reproducción de Spotify para que te adentres en este deprimente ánimo. Es colaborativa, si quieres añadir alguna canción, puedes hacerlo:

Elige café para desayunar, si es del día anterior y frío mejor, porque podría reconfortarte tomarlo caliente.

Aunque has aprovechado las rebajas utiliza las prendas que tienes aborrecidas. No has dormido bien, pero no disimules las ojeras, mirarte al espejo te hará sentirte más desdichado. Durante la mañana no hables con nadie, socializar puede que te anime, por eso no lo hagas y si no resistes a hacerlo habla de todas las noticias de sucesos que hayas leído esta mañana en el periódico. Puedes quejarte del frío que hace, de cómo estaba el tráfico para llegar al trabajo, de lo que has tenido que esperar al autobús,… siempre hay algo de lo que puedes quejarte.

Terminas la larga jornada laboral, vuelve a tu triste lista de reproducción y sal a pasear por las calles en la que las tiendas están abarrotadas de gente y de carteles de rebajas, pero sal sin tu cartera; la frustración de encontrar el chollo ansiado y no poderlo comprar te afligirá.

Para terminar, te recomendamos cenar unas migas pero muy tristes, es decir, olvídate de aderezarlas con sardinas o boquerones, pimientos, panceta, incluso evita el ajo, que sean lo más insulsas posible a tus papilas gustativas. Te dejamos la receta aquí para que puedas comparar esas tristes migas que has preparado con la receta original y de esta forma tu amargura se acrecentará:

1. Poner el aceite en una sartén, calentar al fuego y añadir la panceta troceada. Cuando esté frita la panceta, retirarla y reservarla y añadir los ajos sin pelar partidos por la mitad, freír y reservar.

2. Echar a la sartén 2 cucharadas de la harina y tostar un poco. Añadir el agua y el resto de harina removiendo continuamente hasta que se queden sueltas.

3. Un par de minutos antes de servir, añadir los torreznos, ajos y unos granos de granada.

Antes de ir a dormir y para poner la guinda a este triste día, qué tal la película adecuada como ‘La lista de Schindler’, ‘El Pianista’, ‘Philadelphia’ o ‘Mi vida sin mi’.

Combate el Blue Monday

Según un estudio que muchos expertos consideran pseudocientífico y fruto de una campaña de una agencia de viajes, hoy es el 'blue Monday', el día más triste del año. Pero no eres de los que caen en las trampas de la mercadotecnia y por eso vas a luchar con todas tus fuerzas para convertir el ‘blue Monday’ en un ‘happy Monday’. Qué tal si empezamos el día con una buena banda sonora que acompañe este enérgico despertar y que además puedes completar con las canciones que te hacen saltar de la cama bailando:

Antes de desayunar mira por la ventana: hay luz, está nublado, puede que lloviendo, pero ojo, que el agua es necesaria para la vida y 2017 ha sido uno de los años más secos, así que ahí tienes tu primer motivo para sonreír.

Antes de darte una energizante ducha haz algunos ejercicios de yoga, o simplemente estírate todo lo que puedas, si lo hacen los gatos y los perros de forma instintiva es porque el cuerpo lo necesita para desentumecerlo después de toda la noche. Aquí, hay otro ejercicio muy sano para tu humor.

El desayuno intenta que sea variado; cambia los aburridos cereales o tostadas por algo de fruta y ¿Qué tal si hoy pasas del café y te tomas un té negro o verde? Además de despertarte te aporta anitoxidantes y reduce el riesgo de padecer afecciones cardiacas.

Sal a la calle y si puedes, camina hacia el trabajo, mira los edificios que te rodean en una de las ciudades más bonitas del mundo, las plantas de los parques , sonríe a alguien que necesite sonreír porque esté pasando un auténtico blue Monday.

Llegas al trabajo, y ante las quejas de los compañeros intenta ofrecer la versión positiva de los motivos de su mal humor.

Al salir del trabajo vuelves a poner tu motivadora lista de reproducción para pasear por la que es considerada la calle más bonita del mundo: el Paseo de los Tristes, con la imponente Alhambra coronando la ciudad. Piérdete en el barrio del Albaicín. Toma aire y disfruta de las vistas en San Nicolás; las luces de navidad se han apagado pero la “ciudad sin sueño” sigue siendo bella.

Para cenar llama a ese amigo o amiga que no has podido ver en las fiestas porque había demasiados compromisos. Granada, ciudad de la tapas, aprovecha la diversa oferta gastronómica probando en diferentes bares porque estas pequeñas porciones de comida pueden ser de lo más variopinta.

Al volver a casa qué te parece si te decantas por una película que te haga reír mucho. Aquí algunas sugerencias:

La La Land, Amelie, Intocables, La vida de Brian y en especial esa escena coronada por la canción “Always look at the bright side of life” porque siempre hay una cara positiva en cada circunstancia… Feliz triste lunes y comparte esta receta para el buen humor en tus redes.