«Ha durado cinco segundos, pero pensaba que el edificio se venía abajo» José Carlos Jordán, vicepresidente del número 30 de la calle Camino de Ronda. / Ramón L. Pérez José Carlos Jordán, vicepresidente del edificio número 30 de la calle Camino de Ronda en la que un rayo ha provocado una explosión esta tarde, explica a IDEAL su relato de lo ocurrido ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Miércoles, 9 mayo 2018, 20:17

El rayo sentido en Granada poco antes de la cinco de la tarde ha provocado una explosión en la terraza del edificio número 30 de la calle Camino de Ronda en la que se encontraba José Carlos Jordán, vicepresidente del edificio, en el momento del estallido. «He empezado a bajar las escaleras, pero se me habían olvidado unas llaves y he vuelto. De repente se ha escuchado un estruendo fortísimo que ha durado varios segundos. En mi vida he tenido esa sensación. Pensaba que se venía el edificio abajo, hasta las piernas nos temblaban, ha durado cinco segundos«, narra José Carlos Jordán de forma tranquila a pesar de que reconoce que los vecinos de la vivienda, la mayoría personas mayores, se han visto especialmente sobresaltados.

«Nos hemos quedado sin luz, pero sólo pensábamos que el rayo había echado los automáticos abajo, pero cuando nos hemos asomado a la calle y hemos visto cascotes en el suelo nos hemos imaginado que venía de la azotea. Pero sí. En la antena se ha hecho un agujero de unos 50 centímetros, del estallido del trueno y del rayo se han desprendido los cascotes y la suerte ha sido que ha parado de llover, no ha arrastrado ningún barro a la calle y aparte no ha caído sobre nadie porque la mayoría de personas se estaban resguardando bajo la cornisa del bloque«, narra Jordán.