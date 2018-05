Dolor en la plaza del Carmen por el crimen de Las Gabias Conmoción en la plaza del Carmen en el acto de repulsa por el crimen de Las Gabias. / Alfredo Aguilar Cientos de personas se reunen a las puertas del Ayuntamiento de Granada para mostrar su dolor por la muerte de la joven de Las Gabias fallecida a manos de su pareja VANESSA SÁNCHEZ Granada Martes, 15 mayo 2018, 20:13

«Estoy aquí para que no ocurra más». La madre de María del Mar, la joven granadina hallada muerta el pasado jueves en el campo de tiro de Las Gabias tras recibir un disparo de su novio, quien posteriormente se suicidó con el mismo arma, se ha reunido con unas 300 personas en la plaza del Carmen de la capital para clamar justicia por el crimen y mostrar su rechazo y dolor ante lo sucedido.

Los padres de María del Mar, arropados por amigos de la joven y diversas personas congregadas en este acto convocado por la plataforma feministas 8-M y los amigos y familiares de la joven, han declarado ante los medios de comunicación que se han acercado a un lugar que estaba sumido en el dolor y las lágrimas por lo acontecido.

Concentración en la plaza del Carmen. / Alfredo Aguilar

Entre ellos se encontraba Mar Chambó, la madre de María del Mar, que ha hecho un llamamiento esta tarde para que cualquier joven que pueda estar sintiendo temor o algún tipo de maltrato se anime a denunciarlo.

Además, ha señalado que será un juez quien dictamine si la muerte de su hija es un asesinato o no, pero apuntó que, para su familia, la pérdida de la joven ha sido premeditada. «Se la llevó, ella se dejó todos los papeles de sus estudios, porque solo iba a salir a tomar un café. Pero él tenía un arma y me la ha arrancado. Salió a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche me llamaron para decirme que me la habían matado», ha explicado entre lágrimas la madre de la joven de 21 años.

También han querido hablar algunos compañeros de María del Mar, quienes, entre sollozos y animados por los aplausos de los allí reunidos, han recordado la generosidad de la joven y la tristeza que les produce que «ya no esté compartiendo clases, ratos de estudio y momentos libres con nosotros».

Distintas personalidades públicas se han unido a la concentración, entre los que se encontraban el alcalde de Granada, Paco Cuenca, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras y la concejala Ana Muñoz.

Al finalizar el acto, la portavoz de la plataforma 8 de Marzo, María Martín Romero, ha convocado una manifestación desde la sede de Hacienda en San Juan de Dios a las 19:30 horas, que será encabezada por los padres de María del Mar.