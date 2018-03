En directo, la huelga feminista en Granada, minuto a minuto Alfredo Aguilar Las columnas convocadas en los campus universitarios se desplazan al Hospital Real y luego al Ayuntamiento | Entre las comerciantes, escaso seguimiento JAVIER MORALES GRANADA Jueves, 8 marzo 2018, 13:47

ACTUALIZACIÓN: 13:40 HORAS: Unas 2.000 personas, según la Policía Local, protestan en la Plaza del Carmen.

13:00 HORAS: están viendo afectada su producción por los paros de dos horas que están siendo secundados en los centros de producción más significativos como Granada-La Palma, Miguel García Sánchez e hijos o el caso de Hortícola Guadalfeo. Un 70% de los trabajadores que realizan las tareas de manipulado y envasado de productos hortofrutícolas en estas empresas son mujeres.

Alrededor de 200 funcionarios de los Juzgados han secundado el paro de media hora convocado esta mañana a las doce, en el complejo judicial de La Caleta, según los datos facilitados por el sindicato SPJ-USO, mayoritario en Justicia. / IDEAL

12:55 HORAS: La protesta llega a la Plaza del Carmen y obliga a cortar la calle Reyes Católicos.

12:35 HORAS: La protesta se disuelve y va camino de la Plaza del Carmen. La organización pide ir por las aceras: han tratado de obtener permiso para ocupar la calzada, pero no lo han logrado.

12:25 HORAS: Medio millar de personas concentradas frente al Hospital Real, con la entrada al edificio tapada y la Cuesta del Hospicio cortada.

Las trabajadoras del periodismo y la comunicación que apoyan y se suman a la huelga feminista del 8 de marzo realizan la lectura del manifiesto que han suscrito más de 7.000 mujeres periodistas en toda España, en la Fuente de las Batallas. / Alfredo Aguilar

12:10 HORAS: Cortada la Cuesta del Hospicio a la altura de la vía Capitán Moreno.

La lluvia aprieta y las protestas se siguen desarrollando bajo los paraguas. Pero este 8 de marzo de huelga feminista, la primera de la historia de España, se empieza a dejar notar en el centro de la ciudad. Las columnas feministas convocadas en el Campus de Cartuja y el de Fuentenueva avanzan ya hacia el Hospital Real, punto de encuentro a una de las concentraciones que se prevén más numerosas en este jueves, Día Internacional de la Mujer.

La imagen de las aulas vacías en facultades como Ciencias Políticas, Trabajo Social y en algunas de las clases de Ciencias contrasta con la de los comercios del centro. Bajo la Gran Vía, no son muchos los que permanecen cerrados. En el restaurante Bella Kurva, por ejemplo, sí cuelga un cartel que advierte del apoyo a la huelga feminista. Otros establecimientos, como la librería Ubú, advierten a través de sus redes sociales de que cierran todo el día y no atenderán a pedidos ni mensajes a través de Whatsapp. "Vamos a colgar el mandil en la ventana, nos vemos en la calle a partir de las 18.00", señalan.

En la farmacia Morales, en San Jerónimo, Rosario explica que son dos mujeres en la farmacia y "no se han planteado cerrar", aunque ella dice estar de sobra de acuerdo con los motivos de la huelga. En una droguería cercana, Gloria tampoco hacía huelga, por motivos económicos: "Es el dinero justo que necesito para pasar el día, pero por supuesto que estoy de acuerdo, soy tan feminista como cualquiera, no tengo hombre que me mantenga, sé mi valor y lo que quiero en la vida". En otro establecimiento de la zona, una chica que prefiere permanecer en el anonimato aseguraba que irá a la manifestación de esta tarde, pero no podía cerrar ni hacer paro parcial de dos horas, puesto que es la única empleada.

En el mercado de San Agustín este jueves es un día más. La mayoría de los puestos están regentados por mujeres, o hay empleadas. Pero ninguno, según señalaba una de las comerciantes, estaba cerrado por motivo de la huelga. El argumento es el mismo: están de acuerdo con la reivindicación, pero no pueden permitirse cerrar durante un día. "Si yo cierro no como", decía la emplaeda de Congelados Carmeli. Una de las clientas, en otro puesto, también decía estar a favor de las protestas, pero no hará huelga de consumo ni tareas, "no puedo", se resignaba. En la sede del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, una trabajadora aseguraba que ninguna de sus compañeras iba a hacer huelga.

00:37 Vídeo.

Formalmente, sindicatos como CGT han convocado una huelga de 24 horas. Otros, como UGT y CCOO, han llamado a paros de dos horas entre las 11.30 y las 13.30 y entre las 16.00 y las 18.00. El movimiento feminista pretende visibilizar con esta huelga el papel de la mujer, por lo que en un principio el llamamiento a los paros se limitaba a ellas. No obstante, otros colectivos han abierto la puerta a que también los hombres sumen en las protestas convocadas a lo largo de todo el día por la igualdad y los derechos de las mujer. Han pedido que suplan la labor de la mujer, por ejemplo encargándose de los servicios mínimos o evitando ir a clase para impedir que avance el temario en las universidades.

A las doce hay prevista una concentración en la Fuente de las Batallas, mientras que a las 13 horas el escenario principal será la Plaza del Carmen, a donde irán a concentrarse las columnas feministas. El acto culmen de la jornada es la manifestación que partirá a las 18 horas de la Casa de la Perra Gorda, en Gran Vía, y finalizará en el Paseo del Salón.