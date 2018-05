Los diez retos pendientes de Cuenca Reunión de la comisión de Economía. / IDEAL La auditoría del área de Urbanismo, aprobar un presupuesto y reordenar los buses son las principales asignaturas del alcalde antes de las elecciones. El primer edil de Granada cumple dos años al frente de la ciudad y encara el último del mandato con una decena de tareas por delante ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Sábado, 5 mayo 2018, 01:37

Francisco Cuenca cumple hoy dos años al frente de Granada. 730 días en los que el regidor socialista ha tratado de romper con más de una década de gobierno del PP con ajustes económicos, una nueva reordenación de los autobuses y un lavado de caras en el área de Urbanismo, después de que la anterior gestión de José Torres Hurtado (PP) quedara bajo sospecha con su detención en la operación 'Nazarí' y la instrucción de otras causas judiciales. Cuenca, sin embargo, encara su último año de este mandato con diez retos por delante a los que deberá dar respuesta antes de las elecciones municipales.

1. El presupuesto

La llegada a la alcaldía de Francisco Cuenca el 5 de mayo de 2016 se produjo con las cuentas de la ciudad de 2015 prorrogadas. La imputación en el caso 'Serrallo' de la ex concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, bloqueó el pacto entre PP y Cs y los populares no habían podido sacar adelante un presupuesto para ese año. Hoy, dos años después de que el PSOE asumiera el gobierno de la ciudad, la situación es idéntica. El área económica, dirigida por Baldomero Oliver, continúa sin presentar una propuesta de presupuesto que pueda ser debatida por los grupos municipales y la ciudad se acerca a las próximas elecciones con el riesgo de cerrar un mandato sin haber aprobado ningún presupuesto. Era uno de los grandes retos a los que se enfrentaba el equipo de gobierno de Cuenca y todavía sigue pendiente.

2. La bajada de la morosidad sin subir los impuestos

Otro objetivo 'obligado' para el último año de Francisco Cuenca como alcalde de Granada -al menos en este mandato- es la reducción del periodo medio de pago de facturas pendientes a los proveedores. La ciudad dobla actualmente el plazo de sesenta días que el ministerio de Hacienda y Función Pública da a los ayuntamiento para no tirarles de las orejas y se espera que desde Madrid se adopten medidas de presión para que la ciudad no tarde tanto en pagar sus adeudos. Esta será una de las asignaturas más complicadas para este año de mandato, ya que mientras que no exista un presupuesto las cuentas sólo se podrán cuadrar tocando el bolsillo de los granadinos, que piden al alcalde que pague las facturas pendientes sin subir los impuestos.

3. La reordenación de los autobuses y los trasbordos con el metro

«Cada línea tendrá un número, para que sea sencilla y asumible por los usuarios, que diez meses después de la implantación de la LAC tienen graves problemas con la nomenclatura actual». Con este discurso, Francisco Cuenca prometió en las elecciones municipales de 2015 acabar con la Línea de Alta Capacidad y volver al mapa de autobuses previo a 2014. Tres años después de aquella promesa del ahora primer edil de la ciudad, la reordenación de los autobuses está anunciada, pero su implantación continúa pendiente con un cambio de discurso que plantea ahora «extender la LAC a los barrios». Todo ello está a la espera de la puesta en funcionamiento de los trasbordos con el metro, que entró en marcha en septiembre del año pasado dando un bocado importante a la cifra de usuarios del transporte público municipal.

4. El pacto con Fomento para el soterramiento

La llegada del AVE a Granada no depende de Francisco Cuenca, pero el dibujo del mapa del soterramiento sí tendrá que ser pactado con Fomento. En los últimos meses el diálogo entre la plaza del Carmen y el ministerio ha sido tenso y con continuos reproches que no acercan la posibilidad de diseñar una fórmula consensuada para el soterramiento. Por delante queda la creación de una comisión entre las instituciones para pactar cómo se debe financiar el soterramiento.

5. La llegada del legado de Lorca

El Centro Lorca de Granada acoge ya los primeros documentos del legado de Federico García Lorca, que permanecerán ya de forma definitiva en este museo que fue inaugurado hace dos años para albergar todos los fondos de la herencia del poeta. Sin embargo, todavía no se ha producido la 'recuperación' íntegra del legado. El mes marcado en rojo en el calendario del área de Cultura es junio, pero a lo largo de los últimos años las diferentes fechas señaladas para la llegada del legado del poeta se han ido posponiendo. El reto, en este caso, será cumplir con la última promesa hecha.

6. La auditoría de Urbanismo continúa en marcha

Francisco Cuenca declaró nada más acceder a la alcaldía de la ciudad que uno de sus objetivos era «abrir ventanas y levantar alfombras» en las oficinas de Urbanismo de la capital. Dos años después de aquella promesa todavía no se han podido presentar las conclusiones de la citada auditoría que todavía continúa en marcha. Durante el gobierno de Cuenca el área de Urbanismo ha revisado numerosos convenios y contratos de la gestión de Torres Hurtado y a lo largo de estos dos años también se han renovado las caras en los principales puestos de mando del área para tratar de romper con el entramado que se destapó con la operación 'Nazarí'.

7. El papel del Ayuntamiento en las causas judiciales pendientes

La gestión del Ayuntamiento de Granada durante los últimos años de gobierno de José Torres Hurtado continúa en entredicho y la justicia cuenta con varios casos abiertos en los que el Ayuntamiento de Granada podrá jugar un papel importante como perjudicado. Los casos 'Nazarí' y 'Casa Ágreda' permanecen a la espera de informes de peritos que no llegan mientras que la instrucción del caso 'Serrallo' ya ha finalizado y pronto se anunciará la apertura del juicio oral. Además, el Consistorio deberá aportar luz para explicar los contratos 'fantasma' de Emucesa, las multas de tráfico que no se pusieron o se guardaron en un cajón durante la campaña electoral de 2015 y las supuestas irregularidades en las facturas de TG7.

8. Una nueva fase de Santa Adela

Mientras que la primera parte de la tercera fase de Santa Adela empieza a tomar altura tras cinco semanas de pausa a causa de las lluvias y un problema técnico, los grupos municipales aprobaron en el pasado pleno una declaración institucional para iniciar la segunda subfase de la remodelación de esta barriada. Le tocará al gobierno de Francisco Cuenca durante este año que le resta de mandato promover creación de un nuevo convenio entre el ministerio de Fomento, la consejería andaluza de Fomento y el Ayuntamiento para dar viabilidad a la segunda parte de la tercera fase de la rehabilitación.

9. La ejecución de los fondos DUSI

A lo largo de este año previo a las próximas elecciones el área de Urbanismo del Ayuntamiento deberá ejecutar parte de una amplia batería de actuaciones en el casco histórico de la ciudad y el Zaidín que servirán para reformar una treintena de calles de estos distritos y así gastar los 15 millones de euros de los fondos de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) obtenidos en octubre de 2016. El gobierno de Francisco Cuenca se encuentra ultimando un proyecto que recogió del PP, que fue quien realizó esta petición de fondos y con ellos se le meterá mano a más de una docena de calles del barrio del Boquerón, se reformará la iglesia de San Luis de los Franceses del Albaicín y se creará un amplio espacio comercial y multiusos junto al estadio de Los Cármenes. Todas estas obras tendrán que terminarse antes de que finalice 2020, pero las actuaciones que se logren terminar o encauzar a lo largo de este año servirán a los socialistas para sacar pecho durante la próxima campaña electoral.

10. La mejora de la calidad del aire

El problema invisible de Granada es su aire y la mejora de la calidad ambiental de la ciudad fue también uno de los retos que se marcó Cuenca al comienzo de su mandato. Actualmente hay sobre la mesa una petición al ministerio de Fomento de reducir la velocidad de los vehículos en la A-44 a su paso por la ciudad, pero además se están estudiando propuestas de mayor envergadura. El área de Medio Ambiente está meditando la posibilidad de restringir el uso del vehículo privado en la ciudad y va a diseñar un protocolo contra la contaminación en la capital. La primera medida, que se adoptará en unos meses, será limitar el acceso al Centro de la ciudad con el vehículo privado al menos un domingo al mes, pero existen propuestas más ambiciosas como extender esta propuesta a todos los días de la semana. Una decisión, de ejecutarse, que mejoraría bastante el aire que se respira en Granada, pero que cambiaría por completo la concepción actual de la ciudad.