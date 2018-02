Los diez condenados por el 'caso Alhambra' y sus penas El principal acusado en el caso, en su declaración durante el juicio. / ALFREDO AGUILAR En el fallo se condena a los diez principales procesados por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil; y se absuelve al resto de los acusados M. V. COBO Viernes, 16 febrero 2018, 13:13

La sentencia del 'Caso Alhambra' pone fin a un procedimiento que ha durado más de once años, desde que se destapara el fraude en la venta de entradas al monumento. La sentencia, que se ha dado a conocer hoy, condena a diez de los cincuenta acusados por las irregularidades o infracciones a la normativa reguladora de las visitas y a las normas de adquisición de entradas.

Así, a Francisco C. J., se le condena como autor de un delito continuado de estafa a la pena de siete meses de prisión y multa de tres meses a razón de 10 euros al día y como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil a la pena de 10 meses de prisión y 3 meses de multa a razón de 10 euros diaria y a que indemnice al Patronato de la Alhambra en la cantidad de 58.001 euros.

A Pilar A. B., ex socia del principal acusado, se le condena según los términos acordados en su día con las partes acusadoras en sentencia de conformidad, a tres meses de prisión por un delito continuado de estafa y a seis meses de prisión como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y a que indemnice al Patronato de la Alhambra en la cantidad de 6.000 euros.

A Joaquina D. H., esposa de uno de los condenados y que trabajaba en la sociedad Daraxatour, se le condena por un delito continuado de estafa a la pena de seis meses de prisión y a tres meses de multa a razón de 10 euros diarios y a que indemnice al Patronato de la Alhambra en la cantidad de 38.001 euros. La sentencia considera que "no es posible" que no conociera "la defraudación que ella misma preparaba a diario para ser materializada luego por su marido" y "hemos de entender, sin poder cerrar los ojos a la realidad expuesta, que la acusada no solo conocía sino que colaboraba activamente y ejecutaba las instrucciones que le daba Francisco".

Respecto a los seis oficiales de la Alhambra condenados, los señala como cooperadores por tolerar a Francisco C. J. alterar los cupos de aforos en las zonas más sensibles, como son los Palacios Nazaríes, modificar los horarios a los que se referían las entradas legalmente adquiridas, o con "comportamiento más relevantes como el permitir el acceso a la visita de todos o de parte de los integrantes de los grupos organizados por él, sin entradas o con entradas usadas o con entradas autorizadas sin justificación, no legalizadas y obtenidas o realizadas fuera de los canales oficiales del Patronato a cambio de su importe".

Así, precisa que los seis oficiales de la Alhambra condenados cooperaron con el fraude al tolerar y permitir dichas irregularidades y considera "decisiva" la colaboración de los oficiales y peones de la Alhambra para la comisión de estos delitos y señala que "aunque resulta extraño que se lleve a cabo sin obtener ningún beneficio o ventaja, cuando, además, de ser descubiertos, podrían perder su trabajo, lo cierto es que la acusación particular no ha conseguido aportar pruebas válidas y concluyentes de ese delito de cohecho al no existir el mínimo rastro de dádivas, favores, regalos o similares para incriminar, prácticamente a la mitad de los trabajadores, no funcionarios, del Patronato".

En este sentido, indica que la decidida colaboración de todos los oficiales al logro de los intereses de Francisco C., especialmente al momento del acceso al interior de los Palacios Nazaríes, pudieron llevar a que algunos peones controladores "se vieran implicados o condicionados a seguir las directrices de los oficiales del Patronato o actuaran complacientes con la situación surgida". En cualquier caso, esa actuación no puede considerarse "per se una contribución intencionada o descuidada para dañar el patrimonio histórico artístico del recinto de la Alhambra".

La Audiencia condena a uno de los oficiales de primera de la Alhambra, Antonio S. O., como autor por cooperación necesaria de un delito continuado de estafa a la pena de 4 meses de prisión y multa de tres meses a razón de 6 euros diarios y como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil a la pena de 6 meses de prisión y 3 meses de multa a razón de 6 euros diarios. Otro de los oficiales de primera, Francisco M. M., se le condena según los términos acordados en su día con las partes acusadoras en sentencia de conformidad, como autor de un delito continuado de estafa a la pena de tres meses de prisión y como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil a la pena de 6 meses de prisión y 3 meses de multa a razón de 6 euros diarios.

A los oficiales de segunda del Patronato de la Alhambra, José M.P., Antonio M.Q., Juan M.R. y Elías D.B. se les condena como autores por cooperación necesaria de un delito continuado de estafa a la pena de tres meses de prisión y tres meses multa a razón de 6 euros diarios.

Y por último, a Juan Antonio T. V., empleado de una sucursal bancaria, se le condena según los términos acordados en su día con la acusación particular en sentencia de conformidad, como autor de un delito continuado apropiación indebida a la pena de tres meses y un día de prisión.