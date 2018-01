Díaz : «La llegada del legado de Lorca es una magnífica noticia para toda Andalucía» Susana Díaz saluda en el mostrador de Granada durante su visita a Fitur. / FERMÍN RODRÍGUEZ J. M. MADRID Jueves, 18 enero 2018, 02:27

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, recorrió ayer el pabellón de la comunidad autónoma instalado en Fitur. Tras saludar a algunos de los representantes del empresariado local, recorrió junto a miembros de las instituciones de la provincia el apartado dedicada a la promoción turística de Granada.

En declaraciones a IDEAL, la presidenta de la Junta de Andalucía celebró el acuerdo para la llegada del legado de Federico García Lorca a la capital: «Ha sido una magnífica noticia para Granada y para toda Andalucía. Vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo y de que se quede en nuestra tierra, que es lo que él hubiera deseado. Ha sido difícil, pero hay que felicitar al Ayuntamiento, al equipo de la Consejería».

También se refirió a la desconexión ferroviaria que sufre la provincia desde hace más de mil días. «No tiene nombre», sentenció Susana Díaz. «No se le puede explicar a nadie, no tiene justificación. Puedo entender que una obra a veces se retrase, me pasó a mí con el metro, que haya que hacer más pruebas, que haya elementos que puedan fallar, pero el desprecio, el olvidarse durante más de mil días de una ciudad como Granada no es de recibo».