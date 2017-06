Detenido tras gastar 1.170 euros en compras por Internet con la tarjeta de su compañera de piso Le copió la numeración para realizar cargos fraudulentos a través de Internet con empresas con las que contrató diversos servicios EUROPA PRESS Granada Viernes, 23 junio 2017, 14:53

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 22 años, con antecedentes policiales, al que atribuye medio centenar de cargos fraudulentos a través de Internet por un importe de 1.170 euros usando la numeración de la tarjeta bancaria de su compañera de piso aprovechando su ausencia.

Las investigaciones se iniciaron a finales del año pasado, a partir de la denuncia de la víctima, con cuya tarjeta se hicieron transacciones tan dispares como las realizadas con una empresa que oferta vehículos compartidos gestionando viajes desde diversas ciudades, pedidos de comida a domicilio, billetes de tren o el pago a un club deportivo.

Una vez realizadas las pesquisas oportunas, los policías le siguieron la pista al presunto autor a su paso por distintos pisos donde actuó de la misma forma, procediendo finalmente su detención. Los agentes comprobaron que además le constaban en vigor nueve reclamaciones judiciales por estafa, una de ellas con ingreso en prisión.

La Policía aconseja en un comunicado no perder de vista la tarjeta en el momento de su uso y no dejarla en lugares donde puedan acceder otras personas a ella, así como comprobar periódicamente los movimientos de la cuenta bancaria y si hay algún importe incorrecto u operación que no se recuerda, llamar inmediatamente a la entidad emisora de la tarjeta o denunciarlo.