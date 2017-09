El detenido por el accidente de Cúllar: «Yo no conducía el coche aquella noche» IDEAL ha hablado con el hombre de 66 años que pasó tres días en prisión acusado del siniestro que acabó con la vida de dos jóvenes J. R. V. GRANADA Jueves, 21 septiembre 2017, 02:37

La juez de Instrucción número 1 de Baza ordenó el pasado viernes la puesta en libertad del único detenido por el accidente de Cúllar en el que fallecieron dos jóvenes el 11 de septiembre, después de que el sobrino de este hombre se personara ante la Guardia Civil de Tráfico como el conductor que viajaba al mando del volante del coche que provocó el siniestro. Este hombre de 66 años durmió tres noches en la cárcel de Albolote y en estos momentos se encuentra en libertad con cargos, igual que su sobrino. IDEAL habló ayer con él.

«No recuerdo nada de lo ocurrido esa noche», dijo ayer en una conversación telefónica mantenida con este diario.

-¿Usted era o no era el conductor?

-Esa información está ya en los juzgados, señala.

Lo existente en sede judicial es la inculpación del sobrino que declaró el pasado miércoles por la mañana ante la juez, quien lo dejó en libertad con cargos acusado de dos homicidios imprudentes, pero sin el añadido de la alcoholemia que sí presentó su tío tras arrojar un resultado de 0,79 mg/l cuando el máximo permitido es de 0,25.

-¿Usted conducía el coche aquella noche?

-No. Yo no conducía, advierte.

Lo incomprensible del caso es que si no era el conductor no lo comunicara a la Guardia Civil mientras se instruían diligencias o cuando le practicaron la prueba de alcoholemia.

-¿Por qué no se lo dijo a la Guardia Civil?

-No quiero hablar más del tema. No me acuerdo de nada de lo ocurrido esa noche, concluye.

El único acusado que ingresó en prisión dice que «no se acuerda» de nada de lo ocurrido esa noche

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga ahora si el sobrino de este hombre era o no el conductor del BMW que arrolló al turismo donde viajaban dos de los fallecidos, un joven de 22 años y la hermana de su novia de 20 años. El titular del vehículo involucrado en este siniestro es el padre del sobrino inculpado por estos hechos, no del hombre de 66 años que pasó tres noches en los calabozos. También se sabe que en el coche saltaron, al menos, los dos airbags delanteros del conductor y copiloto. Los investigadores tratan de averiguar ahora si hay ADN en el airbag del conductor y con quien se corresponde si con el hombre de 66 años o con el de su sobrino.

Los agentes de la Guardia Civil también siguen otras pistas para determinar si el sobrino era o no el conductor del coche que ocasionó el siniestro. Hay una presunta visita a un centro hospitalario del sobrino para curar unas heridas. Una supuesta llamada telefónica para que alguien lo recogiera en la Venta de El Peral, a pocos metros del punto kilométrico 56,800 de la A-92N donde se registró el siniestro. Y por último, señalar la existencia de cámaras que pueden arrojar más información sobre quién conducía el turismo BMW.

La investigación sigue abierta, en espera de recibir las pruebas de ADN tomadas de los airbags del BMW, y de cerrar el resto de pistas que siguen los investigadores sobre este suceso. De momento, hay dos acusados por dos homicidios imprudentes con la única diferencia de que el hombre de 66 años también está acusado de un delito contra la seguridad vial debido a la alcoholemia que registró aquella noche, con el triple de lo permitido. El sobrino está libre de alcoholemias, mientras no se demuestre lo contrario.