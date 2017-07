«Nos despertamos, el ladrón estaba en casa, gritamos, y saltó por el balcón». El testimonio es de María y Naia, inquilinas de un inmueble de la céntrica calle Lavadero de la Cruz, en la capital granadina. Al igual que sus vecinos, denuncian que sufren desde hace meses hurtos en sus viviendas y piden mejoras en la vía pública para evitarlos. María y Naia viven a escasos diez metros de la calle San Juan de Dios, y ya se han enfrentado a esta situación en más de una ocasión. De hecho, han robado en su piso dos veces.

«El primero ocurrió en diciembre y el segundo, el pasado martes 27 de junio. Fue a las dos y media de la madrugada, cuando nos encontramos al ladrón en nuestro cuarto, que nos despertó».

El primer sobresalto ocurrió en diciembre, cuando una mañana de sábado las chicas escucharon golpes en su puerta. Al preguntar quién era, un hombre se excusó y preguntó por un tal Antonio. Media hora después, el mismo individuo asaltaba la vivienda del vecino de al lado. Por suerte, este inquilino se encontraba en su piso e impidió la entrada del delincuente mediante un forcejeo.

Esa misma noche, el caco regresó al lugar de los hechos y entró en la casa de María y Naia. Ninguna de las chicas se encontraba en el domicilio, sin embargo, cuando llegó otra de las compañeras del piso, se encontró la puerta abierta.

El caco estaba dentro. Entonces, avisó a los vecinos que, al entrar, descubrieron al asaltante. «El tío los vio y se escapó por el balcón. Antes, registró toda la casa y la manchó entera de sangre porque debió herirse al entrar». Su mayor preocupación, dado que son estudiantes de Audiovisuales, es que les robaran las cámaras, «pero sólo se llevó 50 euros en metálico». Tras la denuncia interpuesta, la Policía dio con el ladrón. Era reincidente.

Vista de la calle Lavadero de la Cruz. / R.G./E.N.

El segundo asalto

El segundo asalto lo sufrieron el mes pasado. Otra vez, el ladrón estaba dentro del piso. María y Naia estaban durmiendo con el balcón abierto cuando escucharon unos susurros. Pensaron que podrían ser los vecinos del edificio, pero las voces sonaban demasiado cerca.

Naia fue quien primero despertó. Se encontró frente a ella a un desconocido que hurgaba entre sus cosas. Su primera reacción fue avisar a María a voz en grito, y el caco se escapó con el bolso de Naia por el mismo balcón por el que había entrado.

«Creemos que el ladrón quería estar cerca del balcón por si tenía que escapar en caso de que nos despertásemos, ya que había dinero sobre una mesa cercana y no se lo llevó». Una vez más, llamaron a la Policía para contar lo sucedido.

No fue el único altercado de aquella noche. Horas más tarde, se enteraron de que habían detenido a varios jóvenes cerca de allí. Se había producido otro robo, aunque los asaltantes no eran los mismos. Tras lo ocurrido, decidieron salir a pasear a las seis de la madrugada.Se encontraron en el camino varios de los objetos que estaban en el bolso de Naia.

«Cuando salimos, empezamos a encontrarnos pistas, por ejemplo, apuntes de Naia tirados por el suelo. El recorrido nos llevó hasta Derecho. Fue como la búsqueda del tesoro».

Paula muestra la ventana por donde le robaron. / R.G./E.N.

El caso de Paula

Hay más casos. Una semana antes se produjo un hurto en el mismo inmueble. Paula, otras de las vecinas, estudiaba una noche en su salón y la ventana de su habitación estaba abierta. Vive en la planta baja. Pensó por un momento en cerrarla, pero no lo hizo. Instantes más tarde alguien le robaba su ordenador portátil a través de la reja.

«Escuché las hojas caer y creí que era el viento. Me asomé y vi a un hombre que se llevaba mi portátil. Mi primera reacción fue cerrar la ventana, pero no llegué a tiempo y se escapó. En lo primero que pensé fue en mis oposiciones».

Paula reconoce que ya no está tranquila en casa y que no abre las ventanas, aunque tengan barrotes y no deje nada de valor cerca. Sin embargo, no pretende mudarse a otra zona, ya que considera que «en todos los barrios puedes tener mala suerte». Afirma que en su calle «se producen muchos robos, la gente se queja de ello. No se hace gran cosa para solucionar el problema».

Los vecinos piensan que una mejora de la vía pública mejorará la situación. «Si tuviéramos una mejor iluminación que amedrentase un poco a los cacos de cara a realizar sus fechorías, no viviríamos con este problema de manera constante».