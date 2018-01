«La desconexión ferroviaria nos afecta muchísimo, perdemos competitividad en nuestro país»

La Diputación de Granada difunde estos días en Fitur un programa turístico que tiene como punto clave el Geoparque del Cuaternario Valles del Norte de Granada. El objetivo es claro: lograr la declaración patrimonial por parte de la Unesco. El presidente de la Diputación, José Entrena, insiste también en la necesidad de incrementar las pernoctaciones. Y no sólo centra la atención en el turista internacional: reclama la llegada del AVE para incrementar el número de visitantes nacionales.

-Complete la frase: «Granada llega a Fitur»...

-Con todo el sector unido, una marca única muy potente que se llama Granada. Y llega a Fitur con muchas ganas de que este año 2018 vuelva a ser un año histórico para el sector turístico en la provincia en la provincia, volvamos a batir récords tanto en turismo internacional como en turismo nacional y mejoremos mes a mes las cifras de pernoctaciones. No sólo hay que intentar que vengan más turistas, sino que sea un turismo cada vez de mayor calidad y que las estancias de esos turistas sean cada vez más largas.

«Tenemos que mejorar las cifras, que haya una presencia de turistas homogénea todo el año»

-Los objetivos son similares al so del pasado año. ¿Qué ofrece de nuevo Granada?

-Como Patronato de Turismo ofrecemos dos productos turísticos novedosos. Uno es el Geoparque del Cuaternario Valles del Norte de Granada. Pretendemos que este año sea el año de la declaración patrimonial por parte de la Unesco de esta amplia zona de la provincia de Granada que supone este Parque del Cuaternario. Va a atraer un turismo de calidad en comarcas que están sufriendo la despoblación y necesitan oportunidades. Traemos también un proyecto común que es poner en valor la figura de Federico García Lorca, un icono que tiene una relevancia a nivel mundial tremenda, que genera el interés de conocer en miles de ciudadanas y ciudadanos de todo el mundo, que hasta ahora no hemos sabido aprovechar como recurso turístico y cultural.

-2017 fue un año histórico para el aeropuerto, ¿hay margen de mejora en 2018?

-Hemos cerrado el año superando los 900.000 pasajeros en nuestro aeropuerto, teniendo en cuenta que las líneas de París, Gran Canaria y Bilbao empezaron a operar en el mes de diciembre. Este año se consolidarán estas cuatro líneas y los vuelos comprometidos a Nápoles. Esperamos conseguir algunos vuelos más. Esta feria va a ser trascendente para, en esa negociación (...)

-Aprovechan Fitur para hablar con turoperadores y aerolíneas, ¿algún avance?

-La trastienda de Fitur son los contactos comerciales que hacemos desde el Patronato de Turismo y desde el propio sector empresarial con los turoperadores al objeto de cerrar acuerdos de paquetes turísticos y al objeto de negociar nuevas conexiones. Avances no podemos dar, la discreción se nos impone como una metodología de trabajo, pero somos optimistas.

-Dentro de esa estrategia, ¿cuál es el objetivo?

-Conexiones con el centro de Europa, eso es estratégico. Francia, Alemania, Reino Unido, Italia... Son los países de los que mayor número de visitantes tenemos. Todo lo que reforcemos por ahí vendrá bien.

-El aeropuerto es la cara de la moneda, ¿la cruz?

-Estamos en cifras históricas, con 2,8 millones de visitantes en nuestra provincia el pasado año y con un gran nivel de visitantes internacionales. Pero a nivel nacional, aunque aumentamos pernoctaciones, no conseguimos despegar. Nos afecta muchísimo, perdemos competitividad en nuestro país por la desconexión ferroviaria. No tenemos un tren de altas prestaciones (...) Es el medio de transporte que utilizan como rutina centenares de miles de turistas y no hemos podido ofrecérselo. Espero que este año recuperemos las condiciones ferroviarias lo antes posible y que nos ayuden a mejorar las cifras de turismo internacional y nacional.

-¿Qué deberes se pone la provincia con respecto al turismo?

-Como la provincia tiene tanta variedad podemos ofrecer un turismo desestacionalizado. El turismo de interior, ligado a nuestro patrimonio, es un turismo de todo el año. Tenemos que mejorar las cifras, que haya una presencia de turistas lo más homogénea posible a lo largo del año. No ser un turismo de fin de semana. Aumentar las cifras de pernoctaciones. Vamos a intentar ir con el compromiso de los ayuntamientos, con la capital, con la Costa Tropical, con el turismo de interior con la apuesta que pueblos como Moclín están haciendo por desarrollar un turismo rural, ligado a deportes como el senderismo, la bicicleta, los paisajes, la gastronomía... Con esto conseguimos desestacionalizar el sector y crear empleo lo más estable posible y los trabajadores del sector tienen mejores condiciones de trabajo.