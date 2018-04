Los derribos en Mondragones dan paso al primer parque arqueológico romano de Granada

El consejero de Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López; acompañado por el alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha presenciado esta mañana las primeras demoliciones que darán paso a "la mayor transformación urbanística en la ciudad en los últimos años", coincidieron ambos políticos socialistas.

El consejero López explicó la importancia de esta intervención porque posibilita "la permeabilidad de tres barrios, la incorporación de un espacio libre en una zona muy necesitada, la recuperación de la memoria colectiva con la excavación arqueológica y la construcción de viviendas".

Se trata de la zona que liberan los antiguos cuarteles militares de los Mondragones y que darán paso a lo que el consejero López definió como "la sala de estar" del distrito Beiro, ya que unirá en los próximos años a través de un gran parque, una vez terminados los trabajos, tres barrios que hasta ahora vivían separados, Doctores, el barrio de la Cruz y el de San Francisco Javier, detrás de Traumatología.

De igual forma, las excavaciones han sacado a la luz los restos más importantes romanos que se van a poder disfrutar en la ciudad, que darán paso al primer parque arqueológico romano de Granada. Esta actuación culmina con la construcción de casi seiscientas viviendas, con lo que tanto la Junta como el Ayuntamiento creen que sale "una jugada redonda".

Plazos e inversión

El consejero aseguró sobre los plazos de la actuación que "el proyecto de urbanización está ya terminado, pero habrá que retocar el trazado de los viarios y la definición del propio parque, que es de 1,5 hectáreas, en función de los hallazagos de la excavación. Cuando sepamos los retoques, estararíamos en fase de urbanizar y a continuación el inicio de las promociones de viviendas".

Respecto a la inversión, detalló Felipe López que "el proyecto de urbanización tiene cinco millones de euros de coste. Se ha hecho ya una inversiónde 970.000 euros en la primera parte que se urbanizó integrando esa parte de excavaciones arqueológicas. La demolición han sido 207.000 euros. El contrato para la excavación arqueológica es de 170.000 euros, que termina dentro de pocos días. A expensas de retocar el proyecto de urbanización por las excavaciones, serán 5 millones de ueros de urbanización. La construcción de viviendas, añadió, lógicamente, supondrá mucho más dinero".

Transformación de la ciudad

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, resaltó que "estamos ante una de las intervenciones con mayor nivel de transformación, fruto de la cooperación del Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Granada para atender la demanda histórca de los vecinos". Comentó que "el inicio de la actuación permite acabar con una zona insalubre, y se atiende así a una demanda de los vecinos de Beiro, docotores y la Cruz".

En segundo lugar, argumentó, porque "se permeabiliza esta zona conectando Trauma con el barrio de los Doctores y el de la Cruz, dando lógica a un vacío urbano que no daba más que problemas. Mirando al futuro, no solo se va a revitalizar esta zona de Beiro en los próximos años". Además "contará con un atractivo cultural que es el primer y único parque arqueológico que va a existir en la ciudad. Así que no solo va a activar Beiro y conectar Cruz y Doctores sino que será uno de los puntos más atractivos desde el punto de vista de la vivienda y el desarrollo y del ocio y calidad de vida en la ciudad. Más allá de que habrá 589 viviendas, insisto que la clave es que será zona referencial en Granada desde el punto de vista de la calidad de vida".