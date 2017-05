Nadal esquiva una trampa

Nadal también gana sufriendo. Tras dos torneos -Montecarlo y Roma- donde el balear prácticamente se paseó al exhibir un juego excelso y cargado de agresividad, le llegó una prueba de fuego, enmascarada en la siempre imprevisible cara de Fabio Fognini. El italiano, capaz tanto de hacer golpes espectaculares a la línea como de encararse con el público de Madrid por abuchearle al lanzar su raqueta, dio una batalla de casi tres horas sobre la Manolo Santana. Y salvo en contadas ocasiones, esas batallas llevan el signo de Rafa Nadal.

El manacorense consiguió su victoria 43 en Madrid al derrotar a Fognini por 7-6 (3), 3-6 y 6-4. La otitis que sufrió Rafa en las jornadas previas a su debut y que le obligaron a jugar en miércoles pudo empeorar debido a los rugidos de una grada que no quiso que su héroe se despidiese a las primeras de cambio.

El partido ya empezó raro cuando las gotas de lluvia que cayeron sobre la capital amenazaron con que el choque se disputase bajo techo. No hubo chaparrón, pero sí diluvio de golpes de Fognini, que rompió dos veces el saque del balear, y solo sus propios miedos y errores le impidieron hacerse con el primer set. Nadal salvó un 0-40 épico con 5-5 y se llevó la primera manga en el 'tie break'. Un alivio que no serviría para amargar a Fognini. El italiano juega mejor cuanto más encima tiene al público y más grande es el escenario. Comenzó como un ciclón 4-1 arriba y no cedió su saque ni una vez para igualar la contienda. Todo igualado y los miedos de 2015 otra vez a escena.

El temor a un descalabro aumentó por instantes según avanzó el marcador. 1-1, 2-2 y al fin se rompió la igualdad con un desastroso juego al saque del italiano. 4-2 y todo parecía en el bolsillo. Pero Fabio, experto en trucos finales, tuvo algo más que decir. El italiano rompió cuando Rafa sacó para partido con 5-3 y solo un Rafa rocoso desde el fondo pudo devolver la rotura para apuntarse el partido.

Los gritos de "¡Rafa, Rafa!" retumbaron en la pista al son de un Nadal que miró al cielo de Madrid mientras gritaba. Alaridos de éxtasis y alivio, porque estas victorias aúpan al manacorense a un quinto título en Madrid que cada vez está más cerca. El próximo rival será el australiano Nick Kyrgios, verdugo del balear en Wimbledon 2015.