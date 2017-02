Nadal: "En otro país tendría el doble de dinero, pero sería la mitad de feliz"

El tenista español Rafa Nadal ha explicado este martes en un encuentro con clientes del Banco Sabadell en A Coruña que "los impuestos" en España son "muy elevados", pero dejó claro que no dejará de residir aquí porque en otro sitio tendría "el doble de dinero pero sería la mitad de feliz".

"A nivel de gestión de patrimonio sí que quizás sería mejor irse a otro país con condiciones más beneficiosas, pero donde soy feliz es en España, con mi familia y amigos. En otro país tendría el doble de dinero pero sería la mitad de feliz. El dinero no compra la felicidad", zanjó en un encuentro con más de mil personas en el auditorio Palexco.

Nadal aseguró que España es "un país bien colocado en el mundo" y no puede venderse "mal" al exterior y, respecto al tenis en sí, dijo que a él le "satisface mucho más un partido de cinco horas", como los que disputó en las semifinales y la final del Open de Australia, en el que fue subcampeón, que los encuentros "de una hora" que se resuelven en dos sets.

"Me gustaría (cerrar antes los partidos), pero no sé más. Este tipo de partidos largos y emocionantes son los que hacen que uno se sienta contento de haberlos jugado. Te satisface mucho más un partido de cinco horas que uno de una hora", comentó el tenista.

Todavía con el desfase horario tras haber estado un mes entero en Australia, Nadal explicó que allí disfrutó de toda la competición y recuperó sensaciones.

"Lo que más feliz me hace es que estoy compitiendo en la pista y en todos los partidos he disfrutado y jugado a un nivel muy alto, he dado un paso y hay que ir afianzándolo", comentó a preguntas que le formuló Ramón Rovira, director de comunicación y relaciones institucionales de la entidad bancaria,

El tenista reconoció que hubo "momentos" en el año 2015 en los que no disfrutó, en los que tuvo "más ansiedad" y no podía "controlar los nervios y la tensión".

"Son cosas difíciles de explicar. Habiendo ganado o perdido llegaba a la habitación y pensaba: has ganado prácticamente todo, por qué me pongo nervioso. Le dabas vueltas y al día siguiente, lo mismo. La competición te va comiendo", señaló.

Fueron días en los que no llegó a pensar en "dejar de jugar al tenis", pero sí en tener "unos meses de descanso", unas dudas que en los últimos meses parece haber resuelto.

"Mentalmente estoy con mucha ilusión, empecé el año bien, he competido contra los mejores del mundo con opciones de ganar. Si sigo trabajando de esta manera tengo la convicción de que puede ser un buen año", pronosticó.