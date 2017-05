Miller enloquece y agrede a Bautista en plena carrera

Jack Miller protagonizó la acción más fea y antideportiva del Gran Premio de España en el circuito de Jerez cuando enloqueció y agredió a Álvaro Bautista, junto con quien se había caído al tocarse sus motos. El australiano empujó al español, para posteriormente dar una patada a la moto del talaverano. Se espera que reciba una sanción.

Miller desveló cómo fue el incidente tras la carrera, y se disculpó con Bautista: «Álvaro ha pensado que tenía que adelantarme, yo ya estaba frenando tarde y él ha intentado adelantarme en ese punto de frenada. Ha perdido el tren delantero y su moto me ha sacado. Ha sido una lástima acabar el Gran Premio de esa manera. Yo estaba bastante agitado en ese momento y le he empujado. Es una pena porque hemos trabajado mucho este fin de semana y no hemos podido obtener un buen resultado en esta carrera. Le pido perdón a Bautista y a mi equipo».