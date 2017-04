«No entiendo otra forma de correr que no sea al ataque»

¿Qué tal has llevado este mal inicio de temporada?

-¿Mal?...En las carreras yo no hablaría de situaciones malas y buenas sino de situaciones más o menos difíciles. Es cierto que nuestra trayectoria en las dos primeras carreras no ha sido de las mejores, pero debemos aprovechar estas dificultades para analizar lo que estamos haciendo mal y trabajar junto a Honda para darle la vuelta a la situación.

Da la sensación de que es más o menos lo que os sucedió el año pasado, ¿no?

-Bueno… Yo diría que está siendo más difícil. Las pasada temporada los problemas que teníamos se juntaron con la llegada de los nuevos neumáticos y la necesaria adaptación a los Michelin; y en esas situaciones yo tengo cierta ventaja. Adaptarme a cosas nuevas, improvisar en los GGPP es algo que se me da bien, y eso me ayudó bastante. Este año, todo el mundo conoce ya los neumáticos, todo el mundo les tiene ya cogida la medida; todas las marcas lo tienen mucho más por la mano.

¿Y que es lo que han hecho que no debían? ¿Han puesto los caballos en un sitio equivocado? ¿Hay demasiados?

-“¡No, no, los caballos nunca son demasiados; caballos siempre faltan y si tienes más mejor! Pero bueno, Honda es la primera interesada en que la moto vaya bien y los ingenieros se están dejando la vida para intentar solucionarlo. El caso es que con el reglamento actual de precintar los motores antes del primer GP, te lo juegas casi todo a una carta. Tú haces un motor, lo pruebas en Malasia y sólo tienes dos entrenos más; no tienes capacidad de hacer una modificación muy grande… prácticamente te lo juegas a una carta”.

Has comentado que has tenido que modificar tu pilotaje para adaptarte a este motor ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación, qué has tenido que hacer?

Bueno, de momento me está costando un poco. O que me está costando más es a la hora de derrapar entrando, seguir derrapando en mitad de la curva y derrapar saliendo de las curvas, que quizás son mis puntos fuertes. Es un poco lo que más me está costando con este nuevo motor, la conexión con el gas y es donde estoy un poco variando el estilo de pilotaje.

¿De qué manera?

-Al final intentando ir más fino, girar de otra manera, no derrapar. Al final la puesta a punto la adaptas a ese estilo. Depende del circuito y de muchas cosas… Saliendo de las curvas es lo que me está costando un poquito más porque es donde nos está faltando el grip mecánico.

¿Qué tipo de motores te gusta más pilotar? Olvidando resultados, te gustan fáciles y que se dejen llevar o prefieres con mucha potencia aunque cueste domarla?

-Siempre he sido de motores potentes que la tenga que dosificar yo. Si hay potencia, al final eres tú el que pones el límite y no la moto.

Cuando un piloto está en la fase de crecimiento, se fija en el que está en lo más alto y lo utiliza como referencia. Intenta hacer lo mismo que él y añadir “un poquito más” para superarle. ¿Es esto lo que ha pasado con Viñales, ha llegado aportando algo extra?

-No lo sé, ahora lo que hay que hace es observar a Viñales para ver qué es lo que hace e intentar superarle. Ha empezado muy bien, con muy buen pie. Al final es normal cuando llegas a un sitio y te encuentras un paquete competitivo: tú vas rápido, tienes talento y te encuentras cómodo; empiezas de la mejor manera. Incluso Valentino, en pretemporada que parecía que no estaba, mírale: segundo del campeonato con un tercero y un segundo. Yo creo que en MotoGP el piloto marca la diferencia, pero tienes que tener una base de partida, que es el equipo, que la moto que te ayude….

¿Has podido observar si él hace algo “diferente?

-… Quizás lo que hace con la Yamaha, que no lo hacía Lorenzo, es la frenada. La frenada era uno de su puntos débiles, entre comillas, que tenía Jorge; Viñales en cambio, frena tarde y consigue hacer el paso de curva característico de la Yamaha, y esto hace que marque esas diferencias.

El circuito de Austin es un pista en el que estás imbatido; las cuatro veces que se ha corrido has ganado. Parece el escenario perfecto para comenzar la remontada, ¿no?

-Yo salgo en modo ataque en cada carrera, es mi forma de competir; y en Austin no será diferente. De todas formas, después del el warm up, en función de cuál sea la situación, plantearemos la estrategia de carrera. Es cierto, Austin normalmente se ha dado bien, pero ya veremos… Siempre es mejor terminar que una caída.