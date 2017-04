Arranca el Gran Premio de las Américas

El Campeonato del Mundo de MotoGP llega a la tercera cita del año en el trazado americano de Austin. Como es habitual, hoy se ha celebrado la rueda de prensa que ha abierto el gran premio. Márquez,Viñales, Rossi, Crutchlow, Baustista y Zarco, han sido los pilotos que han comparecido para dar las primeras sensaciones del fin de semana.

Maverick sueña con la tercera victoria aunque consciente de la comodidad de Marc en este circuito, teniendo en cuenta que el piloto de Cervera ha conseguido siempre podio aquí en la categoría reina (tres victorias y un segundo lugar), Viñales ha dejado claro que quiere conseguir “al menos un segundo puesto”. El año pasado, el piloto de Roses sufrió en las últimas vueltas con el neumático encima de la Suzuki y este año espera subirse al podio “si todo va como siempre”.

Valentino ha calificado como complicada esta pista, porque “es muy larga y cada parte es diferente”. Por lo contrario de Marc, el piloto italiano no ha conseguido grandes actuaciones en este circuito y no logra subirse al podio desde 2013, que terminó tercero. No obstante, su estado de forma los domingos, no deja indiferente a nadie y no permite dejarlo fuera de la lucha por el podio.

El tercer cajón en Argentina de Crutchlow, le vuelve a colocar entre los más fuertes y el piloto de LCR Honda aspira a comenzar con buen pie el fin de semana para llegar a un buen nivel a la carrera. “Aquí cada moto es fuerte en una area y hay muchas areas diferentes, por lo que muchos pueden ir rápido”, afirmaba el piloto sobre la dificultad del circuito americano.

Bautista y Zarco, también han estado en la mesa de los favoritos tras las buenas actuaciones que han realizado en este inicio de Campeonato.

Zarco lideró las primera seis vueltas en Qatar y salió quinto de Argentina en un inicio de temporada muy positivio para un rookie que se adapta a una nueva moto. El piloto ha calificado este comienzo como una oportunidad de aumentar su confianza en la máxima categoría.

Baustista, a pesar de no puntuar en la primera cita del año, en el trazado argentino no falló y consiguió salir de Termas con la cuarta posición. El español, ha mostrado muy satisfecho con el equipo y su nueva moto diciendo que “me sentí muy bien desde el primer test y puedo ser fuerte con la Ducati”, además de explicar que “el año pasado estábamos probando cosas constantemente y eso no me favorecía. Ahora me encuentro una moto echa en la que solo hay que realizar pequeños retoques”.

Habrá que ver quién se llevará el gato al agua y si Marc volverá a vencer en este circuito que tanto le favorece.

Mañana comenzará la acción con el primer entrenamiento libre de Moto3 a las 9 de la mañana, hora local y la primera sesión de la categoría reina tendrá lugar a las 9,55 (hora local).