Un joven piloto de F4 pierde las piernas en un brutal accidente

La Fórmula 4 sufrió un duro varapalo el pasado fin de semana cuando el joven piloto Billy Monger, de 17 años de edad, perdió las piernas en un terrible accidente durante una carrera en Donington Park.

Tal y como puede verse en el vídeo, el accidente, producido por un alcance con otro vehículo en la pista, fue de una enorme fuerza, lo que acabó costándole una terrible lesión que ha provocado que tengan que amputarle las dos piernas.

El mundo del automovilismo se ha volcado ahora con Billy Monger, llegando a abrir incluso una cuenta de 'crowdfunding' para los gastos médicos del joven piloto.

The thoughts of all at McLaren are with Billy Monger.



Show your support for Billy: https://t.co/Uhaq4Gsz2xhttps://t.co/RbAXlGR1Ck