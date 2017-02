Figuras a precio de rebajas

Tras años de dedicación esmerada consiguieron alcanzar la élite de sus respectivas disciplinas deportivas. Incluso, en algunos casos llegaron a defender los intereses nacionales al más alto nivel de exigencia en competiciones vedadas para la mediocridad y el bajo rendimiento. Pero el ser figuras en términos cuantitativos no les llevó aparejada la percepción de retribuciones del poderío de aquellas con las que son recompensados quienes se desenvuelven en otras especialidades más atrayentes, incluso con inferior fortuna. Mal que les pese, los granadinos Paco Hernández, Juande Linares, Laura Bueno y Celia Bedmar pueden ratificar que a día de hoy el rugby, el balonmano, el atletismo y el voleibol «no tienen en España la repercusión» y, consecuentemente, la «consideración económica» que otras modalidades como «el fútbol y el baloncesto». Eso les convierte en toda una suerte de gangas por mucho que asuman el agravio comparativo con un punto de resignación.

En relación a sus paisanos el zaguero o apertura motrileño Paco Hernández (28/10/1988) no es el peor parado, aunque tampoco es que sus ganancias hayan brillado a la altura de las consecuciones que firmó. Hace escasas fechas se reincorporó al Club Complutense Cisneros, con quien fichó en 2008 y compitió durante las cuatro temporadas anteriores en la División de Honor: la máxima categoría del rugby nacional, en la que ocupa la cuarta plaza.

Pero eso no se tradujo en un repunte significativo en su cuenta corriente. «La política de este club -ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid- no es abonar dinero en efectivo. Lo que hacen es pagarte la estancia, que incluye residencia, manutención y servicio de lavandería. Yo estuve viendo cuatro años en el colegio mayor Ximénez de Cisneros y después en pisos en los que asumían el alquiler», comenta quien así justifica que al inicio de esta campaña abriera un paréntesis en su trayectoria para darle un empujón a la carrera de ingeniería electrónica, de la que sabe que «viviré en el futuro, porque el deporte al que me dedico es amateur».

Eso sí, lo que le rentó en mayor medida fue haber representado a la selección española de rugby seven en 135 oportunidades. Sobre todo «cuando disfruté de las becas ADO (para apoyo del desarrollo y promoción de los deportistas nacionales de alto rendimiento a nivel olímpico)». Dice que le suponían «unos 18.000 euros anuales» a los que había que sumar «lo que nos daba la Federación». Un concepto nada excepcional porque ahora se cuantifica «entre 60 y 90 euros al día», concluye quien llegara a participar en los Juegos de Río celebrados en agosto y saldados por 'Los Leones'con una décima plaza.

También en la ciudad del sureste de Brasil la atleta Laura Bueno (15/06/1993) representó a España. Fue en mayo, con motivo de la XVII edición del Campeonato Iberoamericano. Acabó obteniendo la plata en la prueba de relevos 4X400. Pero tan destacado logro, uno de los más llamativos de su carrera, no le reportó «ningún beneficio económico» y le hizo recordar que en el atletismo español «es complicado» ganar dinero. «La Federación bajó el número de becas a las que puedes aspirar. Y para lograrlas tienes que conseguir unas marcas difíciles. Así que cuando voy con la selección sólo suelen pagar viajes, estancias y dietas», explica quien aprovecha que vive con sus padres para hacer 'un montoncito' con lo que percibe a nivel de clubes. En septiembre fichó por el Valencia Esports, el club que le reporta «unos 4.500 euros anuales que aumentan según vayas consiguiendo premios». Algo que «no está mal, pero que no tiene punto de comparación con lo que pagan en otros deportes con más marketing». Bueno estudia el ciclo formativo de TAFAD y ahí residen buena parte de sus perspectivas de futuro.

«No llega a los mil euros»

El caso de la receptora Celia Bedmar (24/12/1991) es también ilustrativo de lo poco que se valora el desempeño en algunos deportes en relación siempre a los que copan las atenciones. Tras despuntar en el 'Uni', inició una singladura por la Superliga de voleibol que esta campaña le condujo hasta Arroyo de la Luz, el municipio de Cáceres donde se trata de disfrutar de la élite con poco disponible. «Me pagan un sueldo que no llega a los mil euros. Trato de administrarme partiendo de que también me dan un piso para vivir», algo que le compensa algunas otras incomodidades a las que queda sujeta por militar en el humilde colista de la categoría.

«Los otros equipos viajan el día de antes de los partidos, nosotros el mismo. Pero es lo que tiene, esto es un pueblo», dice quien «no» cree que siendo chico ganaría más dinero. «Si pudiera encontrar un trabajo, una estabilidad, el voleibol pasaría a un segundo plano. De esto no se puede vivir», concluye. Espera rentabilizar la carrera de magisterio que completó mientras disfruta del apoyo de una afición «fantástica».

Tres cuartos de lo mismo piensa Juande Linares (12/01/1994), único exponente granadino en la Liga ASOBAL. El lateral cumple diez meses en el Fertiberia, que es un equipo representativo del municipio valenciano de Puerto de Sagunto y que ocupa la sexta posición, a la vera de los más grandes.

Pero asume con filosofía que sus retribuciones mensuales anden «en torno a los 1.500 euros mensuales» porque incluso se siente dichoso de disfrutar de la regulación a que se somete el «contrato a jornada completa» de que disfruta y que fue resultante del convenio colectivo del balonmano profesional, reconocido por el Ministerio de Trabajo. Entiende que «este deporte vive en España un mal momento desde la crisis de la construcción». Y mientras añora las condiciones económicas de que disfrutó en Hungría como miembro del Balatonfuredi (2014/15), no olvida que «acabar la carrera de Educación Física es primordial».