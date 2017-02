Asentamiento granadino entre la élite

De forma definitiva, el cierre molviceño José Antonio Fernández Raya (08/05/1997), conocido por el nombre y el segundo apellido, ha procedido a su definitivo asentamiento en la élite del fútbol sala español. Al que dicen que será el inicio de su explosión tras haber hecho escalada entre la flor y nata continental. El pasado 29 de enero se convirtió en régimen de cesión en el único refuerzo invernal del Peñíscola FS RehabMedic, que pasa por ser uno de los grandes animadores de la Primera División -la considerada mejor Liga del mundo- por ocupar la sexta plaza. Y el estreno soñado que vivió este sábado disfrutando de minutos en la goleada (7-0) frente a Catgas Energía de Santa Coloma no fue más que la confirmación de que está viviendo una temporada 2016/17 de auténtico ensueño.

Con el Movistar Inter FS, el equipo con el que tiene contrato hasta junio de 2019, ya había disputado seis encuentros del principal campeonato doméstico, dos de Copa del Rey y también tres de la fase previa de la de Europa. Pero es que aparte, el 28 de noviembre tuvo la oportunidad de debutar con la selección española sub 19 con motivo de un amistoso que se saldó en La Nucía con victoria ante la República Checa (1-0), que es justo el rival al que también ayudó a doblegar al día siguiente (7-1) en otro encuentro de idéntico carácter. Y así se puede aseverar que en paralelo al ala/pívot algarinejense de ElPozo Murcia Fernando Aguilera -el otro granadino en la máxima categoría nacional- comienza a afianzarse un gran futbolista.

«La verdad es que todo me está yendo sobre ruedas. Se puede decir que estoy comenzando a recoger los frutos al trabajo diario. Pero bueno, no me quiero relajar ni tampoco confiarme, sino seguir entrenando duro para poder seguir mejorando y creciendo», dice el jugador criado en la cantera del Mutrayil al mismo par que reconoce que «no me lo pensé ni un segundo» cuando tocó a su puerta el club del municipio castellonense que se fundó en el año 2000. Aquel que está cumpliendo cuatro consecutivos en Primera.

«Yo estaba muy a gusto en Madrid, porque el Inter es un equipo muy grande. Pero con el potencial que tiene me iba a resultar muy complicado abrirme un hueco definitivo y disfrutar de muchos minutos. Por eso cuando supe que me quería Peñíscola enseguida me di cuenta de que era una buena oportunidad para disfrutar de la continuidad que estaba buscando y poder coger experiencia», explica quien se terminó de animar a fichar «cuando comencé a pedir referencias». Y es que advierte que tras «llamar a tres jugadores a los que ya conocía -los alas Rubén y Terry, así como el pivote Juan Emilio- me acabaron de calentar para unirme a ellos». Y esto fue así porque «me comentaron que la plantilla de Peñíscola estaba compuesta por gente joven que es sana y con la que no iba a tener ningún tipo de problema», termina de argumentar. Y todo para razonar también que «no me desanima» tener que echar el resto por la consecución de metas inferiores a las que venía estando acostumbrando.

Eliminatorias por el título

«El objetivo principal es clasificarnos para las eliminatorias por el título -lo hacen los primeros ocho clasificados- y una vez ahí hacer un buen papel. Y yo quiero poner mi granito de arena para ello», matiza quien así podría alimentar una progresión particular que se propulsó a mayor velocidad la pasada campaña. Y es que tras destacar en la competición del grupo cuarto de Segunda B con el filial de la histórica entidad madrileña -que es con quien también compitió en este curso- comenzó a alternar con el plantel profesional para llegar a debutar y ser partícipe en la consecución de la Liga y de la Copa España, la competición «en la que también trataremos de hacer algo en condiciones» con su nuevo equipo partiendo del punto inexcusable que supone cumplir con sus propias expectativas.

«El entrenador -el barcelonés Albert Canillas 'Cani'- me ha dicho que yo vengo a Peñíscola para ayudar. Quiere que dé lo máximo de mí. Si las cosas me marchan bien, y me siento querido por el club y la afición, no descartaré nada de cara a la próxima campaña», revela quien también puede presumir de haber contado con el respaldo de otros grandes preparadores a lo largo de su carrera. El toledano Jesús Velasco fue quien impulsó su desembarco en la élite con el Inter, mientras que el jerezano Fede Vidal, el que le brindó la oportunidad de actuar con la selección española sub 19 tras una concentración previa en Alicante.

«Me sentí muy bien. Jugamos los amistosos para ir formando equipo. O para ensayar jugadas que pone en práctica la absoluta en previsión a que algún día nos convoque». Que es algo que «todavía me queda un poco lejos» pero que a tenor de su evolución no hay que descartar. Será cuestión de darle tiempo al tiempo para comprobar.