Los eSports se consolidan en Granada con el equipo Arctic Gaming

Cuatro 'frikis' jugando al ordenador pasando el tiempo. ¿O hay algo más? ¿qué hay detrás de la explosión del fenómeno de los eSports? ¿qué se mueve en la trastienda de este deporte y/o nuevo producto de consumo? La industria del videojuego ha encontrado una nueva manera de explotar su mercado y los grandes inversores comienzan a asomar. Ejemplo de ello es el espacio del que gozará en la Copa del Rey de Baloncesto que se celebra en Vitoria y que llega bajo el nombre de 'Movistar esports Arena' el día 18 en el Palacio de Congresos de Europa donde tendrán lugar partidos del juego League of Legends (LoL).

Según la Liga de Videojuegos Profesional española (LVP) el curso 2016 cerró con un total de 37 millones de visionados en la plataforma YouTube, un 60% más que en 2015; cerca de 12 millones de espectadores acumulados en 'Twitch', portal para seguir partidas en directo que sumó un total de casi 10 millones de horas consumidas.

La fiebre no se queda en la pantalla del ordenador y el pasado mes de diciembre, con la celebración de Gamergy en IFEMA (Madrid), se alcanzó una cota de 348.000 espectadores on-line y 32.700 personas que visitaron el propio recinto. Para hacerse un idea aproximada, supondría dejar pequeño estadios de fútbol como la Rosaleda o Anoeta y cerca de colgar el cartel de 'no hay billetes' en el Sánchez Pizjuán. ¿Quién dijo 'friki’?

La LVP cuenta con 6 años de experiencia y su crecimiento va a pasos agigantados. Entre sus patrocinadores se cuelan marcas como Asus, El Corte Inglés u Orange; esta última ha decidido relanzar el producto con nuevo formato que se estrenó ayer en Tenerife y que irá recorriendo ciudades de la geografía española; al más puro estilo de The Beatles. 'All you need is LoL’.

Los jugadores y staff técnico de la competición disfrutan de viajes y acuden a las partidas con todos los gastos pagados. Esta primera era de la 'SuperLiga Orange' da cabida a los ocho mejores equipos españoles del videojuego 'League of Legends'. La entrada al evento tuvo un precio de 5 euros y se disputó en un recinto con un escenario de 380 metros cuadrados de superficie y contó con un público que rondó los 1.200 espectadores presenciales más otros más de 13.000 digitales en su primera hora de andadura. “Un nuevo salto de profesionalidad y espectacularidad”, así lo mide la propia LVP en su portal web.

Granada también está subida a la cresta de esta ola llamada eSports. El pasado viernes se presentó en el centro de Alto Rendimiento 'Elite Gaming Center' al equipo Arctic Gaming; que debutará próximamente en la segunda División de la máxima categoría a nivel estatal de League of Legends de la LVP. Su CEO, Luis García, explica este nuevo fenómeno de manera clara: “Es llevar el modo competitivo del videojuego a un modelo de negocio. Lo que toda la vida se ha hecho para ocio ahora se hace para ganar dinero”. A su vez, Elite es una nueva referencia del videojuego profesional y de alto rendimiento en la ciudad nazarí, y se ha convertido en una segunda casa para todos los integrantes de Arctic.

El staff de Arctic Gaming cuenta con cerca de una veintena de jugadores en otros cuatro juegos además de LoL como son 'Counter Strike' o 'Pro Evolution Soccer'; en las filas de este último sector está Álex Alguacil, residente de La Zubia que es imagen del videojuego en España y que ha conseguido galardones como el de campeón de Europa 2016.

Además de estos 'gamers’, Arctic tiene una estructura solida que consta de diferentes profesionales como encargado de marketing, contable, asesor fiscal, asesor laboral y dentro de cada equipo hay entrenadores, psicólogos o analistas. Es decir, un organigrama muy similar al de cualquier entidad deportiva profesional.

“Granada es una ciudad que tiene un mercado como puede ser el de Madrid o Valencia. Es una de las mejores universitarias de España y esos son los que van consumiendo el videojuego. Por ahí hay muchas opciones de crecimiento y buscamos preservar esa imagen de profesionalidad en Granada”, explica García.

El desembarco de Arctic Gaming a la segunda división de LVP en LoL supone situarse como uno de los mejores 16 clubes de España en este sector. “La liga española está entre las mejores de Europa y nuestro nivel actual de juego está a la altura. Así lo demuestran las partidas de exhibición que jugamos ante equipos turcos o rusos”, asevera el CEO de Arctic. Su debut se producirá el próximo miércoles y encaran la fecha con ilusión y sin perder la esencia del trabajo en equipo que les caracteriza. El viernes se produjo el primer encuentro en persona entre los cinco integrantes (dos suecos, dos catalanes y uno llegado desde Badajoz) y no podía ser de otra manera que con una buena tapa como testigo.

Vivir del 'gaming'

En España es posible vivir de jugar a videojuegos, eso que se llama 'gaming'. Es una realidad palpable. Aunque la mayoría del dinero llega de patrocinadores y marcas que se acercan a jugadores o clubes profesionales. El caso más llamativo es la apuesta que ha hecho la marca 'Gillette' con el jugador de LoL ‘xPeke’. Esto supone un proceso en el que las marcas llaman a más marcas, tal y como se produjo con los patrocinios de Vodafone y Orange y la posterior apuesta de Movistar creando contenidos y canales exclusivos en su contenido de pago.

El límite actual establecido está en nóminas de 1.200 euros mensuales y la principal fuente de ingresos llega en forma de descuentos o materiales para la mejora del nivel del jugador. Un ejemplo de estos periféricos son las sillas de gama alta (una versión evolucionada y mejorada de una de escritoria clásica) que alcanzan con facilidad precios que rondan los 300 euros.

Como se suele decir en este mundillo, uno no se embarca a la gestión de un club de eSports para comprarse un Mercedes el mes siguiente. La burbuja sigue inflándose y es difícil imaginar hasta dónde crecerán estos nuevos atletas electrónicos. De momento, eventos como el que tendrán lugar en Vitoria en la próxima edición de la Copa del Rey de baloncesto ya entregará premios por valor de 500 y 250 euros a los equipos finalistas; este puede ser el año de los eSports.