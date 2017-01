Un golpe bajo a la credibilidad del título

La «descoordinación» que llegó como consecuencia del «exceso de confianza» en unas palabras que ha terminado llevándose el viento ha hecho asistir a José Manuel López Clavero (21/08/1984) al aplazamiento, quién sabe si definitivo, de su momento más esperado. A la amarga constatación de que en el boxeo se pueden recibir golpes bajos pese a mantener las distancias con el cuadrilátero. El pasado 11 de enero, el púgil de adopción granadina fue anunciado por La Cubierta -la empresa propietaria de la plaza de Toros de Leganés- como el aspirante oficial al título español del peso superwélter en un combate que se llegó a firmar frente al también madrileño de nacimiento Daniel Pérez Salido (05/01/1987). Fue en base a que el cinturón se presumía vacante porque el barcelonés Javier García Roche anunció públicamente que se retiraría una vez que concluyese la pelea del 12 de noviembre en la que se lo acabó arrebatando al marbellí Antonio 'El Chato' Benítez. Pero lo cierto es que aquel a quien también se conoce como el 'Rey Chatarrero' se acabó retractando coincidiendo con el alumbramiento del cartel que estaba copado por los llamados a luchar por su trono. De modo que hace sólo unos días trascendió que el litigio que se programó para el 3 de febrero en el coso leganense no pondrá en juego ninguna correa, sino que finalmente será una eliminatoria oficial para dictaminar el próximo rival del todavía campeón. Y todo, con fecha aún por concretar y con la anuencia de la Federación Española, que es de quien hoy se conoce que estaba «pendiente de aprobar» la gran oportunidad que se le presentaba al pupilo del malagueño Antonio Postigo. Un trámite que nunca tuvo lugar y que también dejó en mal lugar las ambiciones de los organizadores y del representante de los fallidos aspirantes, que encima tampoco reunían los requisitos necesarios para litigar directamente por la gloria por no haber saldado con un triunfo sus anteriores comparecencias. Una omisión del reglamento que a estos efectos podía ser salvable por prevalecer en el profesionalismo los intereses de promotores y boxeadores.

López Clavero no tiene ánimo especial de cargar contra nadie sino sólo de metabolizar con «deportividad» un episodio tan singular como aislado. «Supongo que decidieron montar el combate en función a las declaraciones que hizo 'El Chatarrero' no se sabe si por marketing o por qué razón. Pero lo cierto es que él no firmó carta de renuncia y que por tanto se sigue tratando del legítimo campeón», dice el púgil que se considera «granadino» en alusión a ese otro que en breve se seguirá cargando de fama por tratarse del conductor de 'A cara de perro': un programa de denuncia de maltrato animal que ya está anunciando Cuatro. Además, López Clavero también quiere asumir «con filosofía» lo sucedido porque «así la oportunidad de hacerse con el 'cinto' habrá que ganársela». O porque a fin de cuentas no «cambia la preparación del combate» frente a Pérez Salido, que es en quien se quiere centrar porque «sería muy presuntuoso por mi parte pensar ya en García Roche».

«Todo sigue igual porque la pelea se mantiene en pie. Lo único es que será a ocho asaltos en vez de a diez. Estamos trabajando mucho el físico, que haga un trabajo de leñador. Que es lo que supondría que yo fuese el claro vencedor si tenemos que llegar a las cartulinas», introduce Clavero una vez que pone de manifiesto que le produce cierto desconcierto la forma que tendrá de boxear un adversario que desde que debutase el 19 de mayo de 2007 ha firmado un ciclo de diecinueve victorias, un nulo y siete derrotas, la última de las cuales fue a los puntos el 18 de noviembre ante el lucense Víctor Piñeiro. «Pérez Salido era un púgil zurdo al que le gustaba la gresca, la guerra. Pero sé de buena tinta que están intentando cambiarle eso. Así que realmente no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar», dice quien aún así entiende que «el combate puede resaltar asequible». Y todo, pese a que nivel de resultados no se encuentra en su mejor momento.

«Me han hecho crecer»

Y es que López Clavero perdió los cuatro últimos combates en los que entró en liza: frente al danés Mohamed Adel, el francés Karim Achour, el inglés Connor Law y el kazajo Jan Meiser los días 16 de septiembre, 8 y 21 de octubre, y 26 de noviembre. Pero eso es algo que no le echa la moral abajo. «Todo lo contrario. Cada derrota me ha hecho evolucionar, analizar mi boxeo, ver por qué he perdido y trabajar para mejorar. Mis rivales eran oponentes muy importantes que me han permitido crecer», dice quien presenta una serie de nueve victorias y un nulo en el total de sus veinte peleas como profesional. Que es entre las que ya hubo la que le pudo reportar la gloria que ahora ansía. El 29 de noviembre de 2014 consiguió disputar el título nacional entonces vacante de los superwélter, pero el cántabro Sergio 'El Niño' García se mostró inmisericorde y supo aprovechar que «yo llegara muy pronto a eso, con sólo seis combates».