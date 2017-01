Una eminencia en el arte de la fuerza máxima

Definitivamente, el granadino Víctor Vázquez, nacido el 10 de junio de 1995, se corona en el arte de la fuerza máxima. En el que se trata de sincronizar un elevado grado de concentración y el mayor de los esfuerzos en el momento de la ejecución última. Y es que como colofón al sacrificio realizado durante veinticuatro largos meses en los que los discos y las barras representaron algo más que los útiles imprescindibles de sus rutinas de entrenamiento, ha conseguido comparecer a este inicio de 2017 con honores distinguidos en la joven disciplina deportiva del levantamiento de potencia.

Y ya no sólo porque en la segunda edición de la Copa de Europa celebrada en Alhaurín de la Torre se convirtiera en el subcampeón absoluto en categoría de -93 kilos, sino porque en esta cita, que tuvo lugar del 2 al 4 de diciembre, logró además establecer el récord júnior nacional de su peso en el movimiento de sentadilla tras mejorar la plusmarca que él mismo fijó en abril.

En su segundo intento fue capaz de levantar 245 kilos, por lo que así pulverizó el tope de 242,5 que concretó en Órgiva e incluso acarició la marca absoluta no oficial de 250 que también firmó en julio con motivo de la Copa Andaluza. El cómputo de su actuación en el certamen continental le permitió encaramarse hasta el séptimo puesto del top nacional sin distinción de edades que elabora la Asociación Española de Powerlifting (AEP), como se conoce a una modalidad reconocida por el Comité Olímpico Internacional y que se sustenta en otros dos tipos de levantamiento de pesas: el press de banca y el peso muerto.

Pese a todo ello, Víctor Vázquez muestra una posición inconformista. De hecho, al repasar lo acontecido en la Copa Europa reconoce que «quise haber conseguido más». Y todo, porque «fueron muchos meses entrenando duro y siempre aspiras a lo máximo», que en su caso era haber superado una carga total entre los tres movimientos de 685 kilos, quedándose en los 675 que le dejaron a dos del campeón Adrián Solana. De un madrileño que así se convirtió en un adversario muy a tener en cuenta para quien ya se plantea nuevos retos: comparecer a la próxima edición del Campeonato de España júnior que tendrá lugar en noviembre subiendo a la categoría de -105 kilos para «poder ganar músculo y no quedar limitado por mi estatura (179 centímetros)».

Es la idea de quien a las órdenes de Juan López, fundador del CD Fuerza Granada, ha fomentado una pasión en la que los méritos contraídos, o el empeño mostrado, no sólo han topado con el premio, sino que también con una normativa un tanto peculiar que le puede penalizar. Y es que en un alto índice de posibilidades Víctor Vázquez no podrá competir en el Campeonato de Europa que se celebrará en marzo en Dinamarca porque «al no aportar a la competición ningún juez, España sólo podrá llevar a tres participantes», salvo que aquellos que excedieran el cupo pagaran conjuntamente la multa de 500 euros impuesta a la AEP.

Sin patrocinadores

Y claro, por eso no está dispuesto a pasar quien ya ha tenido que aligerar bastante el bolsillo por carecer de patrocinadores. «Encontrarlos es muy complicado, porque apenas hay reconocimientos a lo que haces. Pero bueno, no por ello te esfuerzas menos», dice quien se aferra a un punto de 'demencia' y a otro de racionalidad para no desvanecer y mantenerse fuerte.

«Para practicar esto hay que estar un poco loco, porque hay que entrenar todo el año y hacerlo bien. Pero también hay que tener la cabeza serena, porque el año tiene muchas fases y hay que saber cuando llevar a cabo cada tipo de preparación», concluye Vázquez con la sensación permanente de haber elegido la opción correcta. «¿Pasarme a la halterofilia? Mucha gente me lo pregunta. Pero no. Porque ese deporte es al powerlifting lo mismo que el bádminton al tenis. Hay unas cuantas semejanzas pero en el fondo son muy diferentes y no sé si me adaptaría».