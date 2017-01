Un entrenador granadino enrolado en el equipo nacional de Canadá

José Luis Alejo, el entrenador español con más experiencia, y victorias, en la Copa del Mundo de Esquí Alpino es granadino y no trabaja en España. Tras la retirada de la esquiadora Carolina Ruiz del profesionalismo, el técnico en cuestión se fue con ella a la estructura de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno pero sólo estuvo una temporada.

No tardaron el llegar ofertas interesantes y hoy es preparador físico y entrenador del equipo nacional femenino canadiense. Junto a países como Austria o Noruega, entre otros, Canadá es uno de los pesos pesados del 'circo blanco' y dicha federación ha depositado en este granadino una gran confianza.

José Luis Alejo llegó a la Copa del Mundo en el año 2002 para integrarse en la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI). Eran los tiempos de María José Rienda y con la esquiadora granadina adquirió una gran experiencia. También entrenó a las hermanas Jardí, que fueron olímpicas y también formó parte de la estructura deportiva que guió la carrera de Carolina Ruiz hasta que se retiró.

«Lo que le ponen es mucho tesón, buena organización y, sobre todo, garra»

Preguntado por su opinión acerca de que la RFEDI no haya contando con él mientras que sí hay técnicos extranjeros, Alejo sólo tiene palabras de elogio. «El equipo de la RFEDI tiene su estructura y lo están haciendo bien, yo estaba en la Federación Andaluza (FADI) y me llamaron de Canadá, me interesó la oferta y nada más», explica. De esta forma, las funciones de Alejo con el equipo canadiense se reparten entre las del trabajo físico y las propias de un entrenador en las cuatro disciplinas de esquí alpino en las que compiten.

El granadino, que se formó como técnico deportivo en el Instituto Andaluz del Deporte de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, asegura que en Canadá no se hace nada que no se haga en España. «Como estructura no hay muchas cosas que no haya visto ya. Lo que le ponen es mucho tesón, buena organización y, sobre todo, la garra de estas deportistas, es tremenda», asegura el técnico de Sierra Nevada, que no duda en afirmar que «en España volveremos a hacer grandes cosas en el esquí alpino».