Silva adelanta a España

Julen Lopetegui pone a prueba su imbatibilidad con la selección española, a la que dirige desde hace 11 meses, por primera vez ante un conjunto no europeo. Hasta el momento ha vencido todos los partidos oficiales menos el 1-1 de Turín y cosechó otro empate en el amistoso de Wembley frente a Inglaterra. 19 goles a favor y sólo tres en contra, encajados en las dos igualafas. Ninguna de las potencias continentales ha superado en esta nueva etapa a España, que llega a Murcia realmente con la mente puesta en Skopje.

Es el partido que, desde hace meses inquieta a Lopetegui, que ha buscado mantener a sus jugadores en buenas condiciones físicas y motivados tras terminar la competición. «Vienen con la mente puesta en la selección, intentamos llegar al día 11 bien. «No hay partido que no sea importante, pero los tres puntos están contra Macedonia. El objetivo es llegar a Skopje en perfecto estado», señaló el seleccionador. Los jugadores terminaron la campaña de modo escalonado, por lo que elaboró un plan distinto para los que no compiten desde el final de las ligas (21 de mayo), los que tuvieron finales coperas (27) y los que jugaron en Cardiff la final de la Champions el pasado 3 de junio. Vitolo, Illarramendi, Koke, Kepa, Reina, Thiago, Silva y Aspas tuvieron un trabajo individualizado con Óscar Caro, el preparador físico, tras terminar la campaña el día 21. «Algunos madridistas han llegado antes de lo previsto. Morata, Asensio y Nacho ya se han incorporado porque van a jugar contra Colombia», asegura.

Usar todos los cambios

Cierra la 16-17 con la plantilla hecha (ya ha citado 36 futbolistas) pero con el objetivo de encontrar sustitutos en puestos claves. como Sergio Busquets. Así, Asier lllarramendi repitió en la lista después de no poder debutar en la anterior convocatoria por lesión cuando estaba previsto que lo hiciera en Saint Denis. El realista fue un jugador clave en la selección sub 21 que de la mano de Julen Lopetegui que se proclamó campeona de Europa de 2013, junto a Thiago, Isco, Morata, Carvajal, Nacho, Koke o De Gea. Y ahora parece que debutará, siendo el cuarto (tras Saúl, Iago Aspas y Ander Herrera) en hacerlo. Es posible que el técnico opte por dar la oportunidad a Álvaro Odriozola o Yeray Álvarez mientras que Kepa Arrizabalaga lo tendrá más complicado. «De Gea es nuestro titular y los demás también han hechos grandes méritos para estar ahí», explica el preparador vasco, que tiene previsto dar minutos minutos de inicio a Reina para reservar a De Gea y en defensa optará por usar a Azpilicueta de lateral con Nacho en el centro. «Cualquier jugador de los que está aquí es de primer nivel. Jugar con la selección es un orgullo. No podemos hacer nada con el calendario. Las circunstancias de la concentración son diferentes. Esperemos hacer buen partido. Colombia es un buen equipo con un gran entrenador y será una prueba fuerte para nosotros», dijo el técnico.

Aislarse de debates estériles

Lopetegui quiere evitar el ruido externo y que eso distraiga a los suyos. «La relación de los jugadores del Real Madrid y Barcelona es magnífica», insistió antes de recordar que «no me preocuparon las palabras de Piqué. En la selección siempre ha habido un gran ambiente. Desde que yo estoy y me consta que antes también. Tenemos sentimiento de equipo, con la misma vehemencia que defienden a sus equipos lo hacen por esta camiseta». En la mente del cuerpo técnico está probar variantes de cara al domingo en Skopje, clasificatorio para el Mundial de 2018. «Haremos los seis cambios. Me gustaría poder hacer más de seis cambios pero sólo se pueden hacer seis. Los usaremos todos. hay que hacer frente a un gran rival y esperamos que será un gran partido aunque es cierto que tenemos el foco en Macedonia porque ahí se juegan los puntos», insiste con preocupación pese a que lo superó sin muchos problemas en Granada el pasado mes de noviembre. ‘La Roja’ comparece con la extraña sensación de afrontar un encuentro intrascendente antes de uno oficial como el que tiene que jugar contra Macedonia dentro de cinco días. Normalmente, había disputado primero el duelo relevante y después el amistoso. Sólo en el debut (ante Bélgica días antes de medirse a Liechenstein) fue distinto.

Se espera en Murcia, en el regreso de ‘La Roja’ siete años después, una grada llena con muchos colombianos para un amistoso que se presenta como la nueva oportunidad para que vuelva a brillar James, tras su difícil temporada en el Real Madrid. El centrocampista, máximo goleador cafetero en esta clasificación con 5 tantos, podría jugar su último partido en suelo español. Su futuro parece lejos del Bernabéu, público del que se despidió ante el Sevilla, en Liga pese a que fue el segundo mejor asistente del equipo con 12 pases de gol y 9 anotados. Desde que Pékerman se hizo cargo de Colombia en 2012, ha marcado 19 tantos consolidándose como el máximo anotador en ese periodo. «Aquí soy feliz y juego hasta cojo. Siempre quiero jugar y ayudar», decía James hace un año tras un partido contra Paraguay en la Copa América Centenario.

Escaparate para James

Sin duda, el amistoso contra España será para James una buena ocasión para volver a brillar y tentar a posibles pretendientes en caso de confirmarse su marcha ante compañeros como Morata, Asensio y Nacho. Los otros tres madridistas, Sergio Ramos, Dani Carvajal e Isco, tienen permiso para incorporarse el jueves, tres días antes de enfrentarse a Macedonia. «Marco Asensio tiene un gran futuro por delante pero dependerá del su progresión. Estamos contentos pero el camino a la excelencia no hay que anticiparlo, hay que trabajarlo», explicó el técnico. Colombia, con un Falcao motivado y un Cuadrado que terminó expulsado en Cardiff, marcha con buen paso en la fase de clasificación para el Mundial. Es segunda con 24 puntos sumados en 14 partidos, nueve menos que Brasil, que lidera la zona sudamericana con 33. «En algún momento a James le faltó apoyo en el Real Madrid. El futbolista sudamericano no es tan comprendido en Europa», dijo Pekerman, que pasó por el Leganés como director deportivo.

Colombia es actualmente quinta en el ránking FIFA, donde España ahora es décima. «Los dos que participaron en la Champions llegaron en buena forma y siempre la motivación de llegar a la Selección es muy alta en ellos. La única dificultad es que han llegado más tarde pero anímicamente muy bien. Confiamos siempre en ellos y los esperábamos para hacerlos sentir cómodos y con ganas de poder participar de este partido en plenitud y lo que no hayan hecho en ese partido ojalá lo puedan hacer acá» dijo el que fuera seleccionador argentino y director deportivo del Leganés.

Alineaciones:

España: Reina, Azpilicueta, Piqué, Nacho, Jordi Alba, Illarramendi, Koke, Iniesta, Silva, Pedro e Iago Aspas.

Colombia: Ospina, Arias, Davinson, Zapata, Armero, Aguilar, Carlos Sanchez, Cuadrado, James, Cardona y Falcao.

Árbitro: Slavko Vinchich (Eslovenia).

Estadio: Nueva Condomina de Murcia.

Hora: 21:30 horas

TV: Telecinco