Lopetegui: «Todos defienden a la selección con vehemencia»

Julen Lopetegui es un entrenador muy prudente y comedido, pero en la previa del amistoso de La Condomina de Murcia ante Colombia se mostró muy rotundo sobre dos aspectos de plena actualidad: destacó el deseo que a su juicio todos sus internacionales tienen de jugar con la selección en cualquier fecha y también la unión del grupo que dirige, a pesar de las polémicas recurrentes entre el barcelonista Gerard Piqué y madridistas como Dani Carvajal y Sergio Ramos.

"A nadie se le escapa que las circunstancias de la concentración son diferentes, pero tratamos de adaptarnos y de poner las mejores soluciones. Cualquiera que salga tiene toda nuestra confianza y el nivel máximo. Haremos los seis cambios", afirmó el técnico español al cuestionarle sobre las dificultades de juntarse en estas fechas.

"Jugar con España nunca es un problema sino una gozada. Los matices de las incorporaciones de algunos jugadores con retraso no son los normales pero no nos preocupa. No ponemos el foco en lo que nosotros podemos cambiar. La mejor manera de preparar Macedonia es haciendo un gran partido ante Colombia", insistió el preparador guipuzcoano.

¿Polémicas entre Piqué y el Real Madrid?: "Eso os ocupa más a vosotros (los periodistas) que a nosotros. A nosotros nos apasiona el ambiente interno que tenemos, que es maravilloso. Tenemos sentimiento de equipo al que todos defienden con la misma vehemencia que hacen con sus clubes. No hay nada que reconciliar. Desde que estoy aquí siempre ha habido un gran ambiente en la selección y me consta que antes también", respondió, categórico, Lopetegui.

Al hablarle de figuras del momento y estrellas del futuro como Marco Asensio, Lopetegui se expresó con cautela: "Los futuros de los futbolistas están en sus manos, en su actitud y equilibrio. Jugadores como Marco tienen talento y un equilibrio emocional importante, pero luego el camino de la excelencia no hay que anticiparlo sino trabajárselo". Dicho lo cual, insistió en su idea de que no mira si los jugadores pertenecen a una generación o a otra, sino que se preocupa en conseguir "mezclar bien porque todos tienen la capacidad de jugar con España".

Por último, Lopetegui alabó a Colombia, la quinta selección del mundo: "Es un grandísimo equipo con un fantástico entrenador que lleva mucho tiempo en la élite. En general, los colombianos atesoran mucho talento y son portentos físicos. Preveo un gran partido que nos motiva y nos gusta.".