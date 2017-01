El Mundial 2026 tendrá 48 equipos

El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones. Así lo ha decidido por unanimidad la FIFA tras analizar varias opciones que iban desde mantener el sistema actual a ampliarlo a 48, pero con distintos formatos. El Mundial de 2026 tendrá 48 equipos que estarán divididos en 16 grupos de tres equipos cada uno de los que pasarán los dos mejores, habrá eliminatorias desde dieciseisavos de final y sólo habrá prórroga en las semifinales y en la final.

El Mundial tendrá así 16 equipos de Europa, 8,5 de Asia, 9,5 de África, 6,5 de Sudamérica y Centroamérica, y 1 de Oceanía. El 0,5 equivale a una repesca entre una selección de África, una de Sudamérica, una de Centroamérica y una de Asia para definir 2 plazas.

El torneo se disputará en 12 estadios, tendrá 32 días de competición y se disputarán 80 partidos. Además, los dirigentes del organismo que rige el fútbol mundial abrieron la posibilidad a que el torneo se dispute en diversos países del mismo continente.

"El Consejo de la FIFA decidió por unanimidad el paso a 48 equipos desde 2026, con 16 grupos de 3", anunció la FIFA en un breve mensaje en su cuenta Twitter, anunciando tras la reunión del Consejo se darían más detalles.

