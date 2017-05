El Sevilla no ata la ‘Champions’

El Sevilla, que quiere afianzar la cuarta plaza sin renunciar a la tercera, y la Real Sociedad, séptimo y aún con opciones de superar al conjunto andaluz, abren el viernes en el Sánchez Pizjuán la antepenúltima jornada de liga en una dura pelea por los puestos europeos.

El equipo hispalense está a tres puntos del Atlético de Madrid y no descarta acceder al tercer puesto, que da la clasificación directa para la próxima edición de la Liga de Campeones, pero sobre todo espera no verse sorprendido en este tramo final del torneo por rivales como la propia Real Sociedad o el Villarreal y el Athletic Club.

Este apretado grupo se disputa las plazas europeas y en particular los sevillistas esperan no dejar el cuarto puesto que tiene el premio de disputar la 'Champions' aunque con una eliminatoria previa en verano.

El equipo que entrena el argentino Jorge Sampaoli ha perdido en los últimos meses la frescura con la que llegó al meridiano de la temporada y ello se pudo comprobar el pasado lunes en el partido que cerró la trigésima quinta jornada de LaLiga Santander.

El equipo hispalense salió goleado de La Rosaleda ante el Málaga (4-2) en un partido que en el que mostró despistes defensivos que costaron caro y falta de definición en el ataque.

Ante el equipo donostiarra, Sampaoli sigue sin poder contar con el lateral derecho brasileño Mariano Ferreira, quien ya fue baja en Málaga por lesión.

Tampoco podrá estar el mediapunta argentino Joaquín 'Tucu' Correa, titular en las últimas jornadas pero que deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

Por contra, se han recuperado esta semana el extremo Víctor Machín 'Vitolo' y el centrocampista francés Samir Nasri tras superar sus problemas físicos que le han tenido de baja.

Parece claro que Vitolo volverá al 'once' titular en el lugar del sancionado Correa, aunque ya hay mas dudas sobre si Nasri saldrá desde el inicio o vuelve a confiar en el centrocampista brasileño Paulo Henrique Ganso o en el argentino Franco Vázquez, éste autor de los dos goles sevillistas en La Rosaleda.

La Real está obligada a puntuar ante el Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, para no perder comba en la lucha por los puestos "europeos" de la clasificación que mantiene con el Villarreal y el Athletic.

Los donostiarras jugarán esta jornada con un ojo en el estadio sevillista y otro en el Camp Nou, que visita precisamente un Villarreal que está a dos puntos en la tabla y al que podría alcanzar si cae ante el Barça y los vascos hacen su trabajo en la capital hispalense.

Se enfrentarán en el choque en Sevilla el segundo mejor conjunto local contra el tercer conjunto que más victorias logra como visitante, por lo que la emoción a priori está asegurada en este encuentro.

Los donostiarras han sumado tres victorias seguidas (Deportivo, Valencia y Granada) pero como sus rivales en la lucha por Europa se muestran infalibles, se conforman con seguir la estela de vizcaínos y castellonenses que están a uno y dos puntos en la clasificación respectivamente.

El entrenador, Eusebio Sacristán, recupera para este partido a Iñigo Martínez, ausente por sus problemas musculares contra el Granada el pasado sábado en Anoeta (2-1), si bien no podrá contar aún con Willian José, quien también se perdió el anterior partido por la misma razón.

La Real acudirá a la capital andaluza con Juanmi Jiménez en un gran estado de forma, ya que es el segundo máximo goleador del equipo y autor del gol del triunfo ante los granadinos, activo al que se suma en una delantera de alto nivel el mexicano Carlos Vela.

Volvió Sampaoli a contar con su once de gala. Con jugadores como Vitolo, ausente dos semanas por lesión, y Nasri como titulares para intentar atar la ‘Champions’ y no pasar apuros en las dos últimas jornadas que le faltan aún por disputar. Objetivo que no logró tras el empate a uno en el Pizjuán, pese a que los rojiblancos jugaron los últimos minutos con un hombre más. Un duelo por todo lo alto contra uno de esos equipos que aún pueden arrebatarla la plaza de la Liga de Campeones, aunque las opciones sean escasas. La Real Sociedad aterrizaba en Sevilla sin William José, pero sí con Juanmi como referente y gran artífice de un final de campeonato espectacular. El encuentro fue un ajuste de cuentas de la primera vuelta, donde los nervionenses vencieron por 0-4 en Guipúzcoa. Eusebio aprendió de los errores de entonces y colocó un medio del campo muy fuerte, con jugadores de corte duro para frenar la creatividad sevillista. En este duelo de espadas por lo técnico venció Sampaoli, al menos en la primera mitad. Los rojiblancos fueron superiores, encerraron a su rival y terminaron marcando por medio de Sarabia, que lleva once tantos y otras mismas asistencias en el mejor debut de un hispalenses con la elástica del Sevilla.

El 1-0 hizo justicia en el descanso para unos sevillanos que en plena Feria de Abril no dejaron a su equipo solo ante la oportunidad de dar finiquitada la plaza de ‘Champions’ para le temporada que viene. En la reanudación, el Sevilla intentó volver a tener el control de la pelota y aprovechó los huecos que dejó el equipo blanquiazul. Empero, un error grave de Lenglet ante la falta de entendimiento con Rico y N’Zonzi lo aprovechó Vela para marcar casi a placer el empate. Un jarro de agua fría que dejó sin capacidad de reacción a los hispalenses. La realidad fue que los vascos impusieron su ritmo en el tramo final por vez primera en el duelo. Los de Nervión, poco a poco, verían como dejar sentenciado el cuarto puesto estaba más lejos y se empezaba a temer por lo luchado durante 36 jornadas ligueras. En un partido muy trabado con muchas tarjetas amarillas era cuestión de tiempo que alguno de los dos contendientes se quedara con uno menos. La moneda cayó del lado de la Real, que se quedó sin Zurutuza por doble tarjeta amarilla por una fea entrada sobre Vitolo, cuando encaraba a Rulli.

Con uno más durante diez minutos, el Sevilla intentó a la desesperada brindar un triunfo a la afición. Pero ni los cambios del técnico argentino ni los delanteros sevillistas estuvieron inspirados en la noche del viernes. La Real se marcha de tierras andaluzas con un empate que le vale para consolidarse en la zona de Europa League. Para los hispalenses solo sirve para seguir remando con la agonía de no ver el horizonte de la ‘Champions’ todo lo cerca que les gustaría.