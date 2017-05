El Sevilla se hunde en Málaga

El Sevilla afronta el domingo el partido de La Rosaleda con la necesidad de ganar para mantener el pulso con el Atlético de Madrid por la tercera plaza de la tabla, aunque el Málaga llega con la permanencia ya asegurara, en su mejor momento del curso y con ganas de ofrecerle el triunfo a la afición.

Los sevillistas igualaron a puntos con los atléticos en la pasada jornada, aunque en ésta el equipo del argentino Diego Simeone goleó (0-5) en Las Palmas y ello obliga a los de su compatriota Jorge Sampaoli a sumar también tres en el campo del Málaga, equipo relanzado en las últimas semanas con José Miguel González 'Míchel' en el banquillo y que además se toma siempre este duelo andaluz con el máximo interés.

Por todo ello se prevé un partido intenso al que los visitantes llegan también con buenas sensaciones después de atravesar un profundo bache que le hizo perder su gran ventaja con el Atlético y que además también se tradujo en que se acercaran con peligro los otros equipos que pelean por los puestos europeos.

El conjunto sevillano, que ha ganado tres partidos y ha empatado otro en sus últimas cuatro citas, sigue sin contar con el extremo Víctor Machín 'Vitolo', que ya fue baja el pasado jueves ante el Celta (2-1) por lesión.

También es baja para Málaga el lateral derecho brasileño Mariano Ferreira tras salir lesionado el jueves al padecer un esguince de grado I-II de ligamento colateral interno de la rodilla derecha.

La ausencia del brasileño sería suplida por el argentino Gabriel Mercado en una línea defensiva en la que podría reaparecer el central francés Adil Rami tras varias jornadas ausente al estar en proceso de recuperación de una lesión, con lo que el sacrificado sería el también galo Clement Lenglet.

La entrada en el 'once' titular del argentino Matías Kranevitter en lugar del centrocampista Vicente Iborra podría ser otra novedad en la alineación en comparación a la del pasado jueves, ya que el valenciano salió tocado con un leve esguince en la rodilla izquierda de la cita ante el Celta, aunque sí ha podido entrar en la convocatoria.

Con estas circunstancias, el Málaga buscará la tercera victoria consecutiva como local y continuar con el buen momento de forma frente a un rival que llega a La Rosaleda muy motivado después del último triunfo ante el Celta y con el objetivo de alzarse a la tercera posición.

El equipo malagueño lleva dos triunfos seguidos, ante el Valencia (2-0) y el Granada (0-2), y espera seguir sumando frente al conjunto sevillista, que últimamente se le da bastante bien La Rosaleda.

El Sevilla ganó por última vez como visitante en Málaga en la campaña 2014-15 por 2-3 y la pasada temporada igualó a cero goles, aunque los malaguistas lograron vencer hace tres campañas por 3-2.

En los catorce enfrentamientos entre ambos equipos en La Rosaleda se han dado seis victorias locales, tres empates y cinco triunfos visitantes.

El Málaga, sin presión al haber conseguido la permanencia matemática, quiere en los cuatro partidos que restan situarse lo más arriba posible y maquillar algo una temporada cuyos objetivos del principio no se ha cumplido.

El técnico del equipo, José Miguel González 'Míchel', recupera al centrocampista Jony Rodríguez, que fue baja por lesión ante el Granada, al igual que al defensa Miguel Torres, que regresa a la convocatoria después de varias semanas lesionado

El delantero uruguayo Michael Santos es otra de las novedades en la convocatoria en relación al anterior partido disputado en Granada.

Directo 869806 2

Mal día para un Sevilla que perdió sus escasas opciones de ser tercero en una abultada derrota (4-2) ante el Málaga y ahora debe mirar de reojo al Villarreal para no perder el cuarto puesto. Aterrizó en tierras malacitanas buscando un doble objetivo que no cumplió: dejar casi sentenciados los puestos de ‘Champions’ y seguir soñando con aspirar al tercer lugar en su pugna con el Atlético de Madrid. En La Rosaleda, Sampaoli sacó de nuevo un once distinto tras dos victorias consecutivas. En esta ocasión el argentino salió de inicio con el máximo goleador sevillista de la temporada, Ben Yedder, para sentar a Jovetic y colocar a Vázquez como hombre de enlace en la parte del ataque. Esta situación táctica tardó media hora en demostrarse como correcta. El italoargentino marcó el primero de los rojiblancos después de rematar ante Kameni un contragolpe de manual que él mismo inició junto a Ben Yedder.

El tanto rompió los esquemas de Míchel, que no tardó en avivar la llama de la competitividad de sus jugadores, demasiados relajados en la primera mitad. A pocos minutos del descanso, Fornals empató el encuentro con un gran tanto por la escuadra izquierda de Rico. Antes, Correa pudo haber sentenciado el duelo en un mano a mano ante Kameni fallido. Del 0-2 se pasó al 1-1 de la tristeza en el colectivo sevillista camino de los vestuarios.

Para la reanudación, el Sevilla intentó durante toda la segunda parte anotar ese gol que le diera la estabilidad en el cuarto puesto. Sin embargo, lo que llegó antes fue el futbolista del momento, aquel que es pretendido por media Liga. Sandro aprovechó un grave error de Pareja para remontar. Entre los equipos con los que ya negocia de cara al verano, el propio Sevilla. Por fortuna para los intereses hispalenses, el ‘Mudo’ quería ser también protagonista y logró empatar a los pocos minutos. Con el partido cargado de tensión, el colegiado cobró importancia por las amonestaciones. Hasta cinco tarjetas para el bando sevillista sacó ante las protestas airadas de sus víctimas. De una de las faltas del árbitro salió el 3-2 de Llorente, que remató ante la perplejidad de una débil y mala defensa nervionense y también el 4-2 final, de Juankar tras recoger el rechace del penalti errado por Sandro. La pena máxima cometida por Pareja cerró un calamitoso duelo del central en Málaga. Al final, derrota dura para un Sevilla que empieza a ver por retrovisor al Villarreal.