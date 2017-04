Simeone: «La respuesta del equipo me llena de orgullo»

Simeone se mostró pletórico tras el cómod triunfo por 0-5 de su equipo frente a Las Palmas. «Estoy disfrutando de este partido importante que hizo el equipo. Interpretamos como debíamos jugar hoy, con la lucha tan intensa que tenemos con el Sevilla por la tercera plaza y supimos responder a lo que necesitábamos hoy», afirmó.

El técnico argentino habló de las diferencias entre este partido y el de hace unos días en casa. «Contra el Villarreal el portero tuvo una actuación brillante y hoy empezamos muy fuertes. La respuesta del equipo me llena de orgullo, no me canso de alabar a estos jugadores, entraron y resolvieron el partido en 18 minutos. Tienen una grandeza de equipo que enorgullece a todo el club.», añadió.

El Cholo no quiso restar importancia a su equipo por el mal momento que atraviesa Las Palmas. «Siempre después de lo que sucede parece fácil, pero no es así. Creo que si Saúl no conduce como lo hizo en el arranque de la jugada después de anticiparse a una pelota de espaldas y Gameiro no entra con la potencia que entró, no hubiese sido gol. Eso habla de la forma en que entramos al partido y al suceder eso a ellos les tocó sufrir y no pudieron responder a un equipo que jugó un gran partido», aseguró.

Por último, Simeone habló sobre la lesión de José María Giménez, un percance que puede hacer que no esté disponible para el choque en el Bernabéu ante el Real Madrid. «Veremos lo que tiene y trataremos de encontrar soluciones para el partido del martes», concluyó.