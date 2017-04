En directo, desde el Estadio de La Cerámica

Villarreal y Sporting juegan este viernes en el Estadio de La Cerámica un partido vital para ambos equipos, que necesitan ganar para mantener opciones de lograr sus respectivos objetivos, jugar en Europa la próxima temporada y no descender, respectivamente.

Los castellonenses deben seguir ganando para asegurarse una plaza europea, ya que sigue la lucha abierta por esas plazas y las distancias siguen siendo muy cortas entre todos los equipos inmersos. Por su parte, el Sporting apura sus opciones de salvación, que pasan ineludiblemente por ganar en el Estadio de La Cerámica, ya que de no hacerlo sus posibilidades se reducen al mínimo.

Para este encuentro, el Villarreal cuenta con algunas bajas relevantes, sobre todo en la parcela defensiva, ya que no podrá contar con los zagueros Víctor Ruiz, Mateo Musacchio y Jaume Costa, por lesión el primero y por sanción los otros dos. A ellos se les suma la baja de los lesionados de larga duración Sergio Asenjo y Denis Cheryshev.

Ante estos problemas, el técnico tendrá que recomponer su línea defensiva y es factible que convoque al joven Pau Francisco, central del equipo que filial y que podría estar en la lista. En la medular la única duda que mantiene el entrenador valenciano es en la banda, donde el internacional mexicano Jonathan dos Santos y Samu Castillejo luchan por una plaza en el once inicial.

A seis puntos del Leganés

El Sporting encara este encuentro en la peor situación de las últimas semanas, ya que tras la victoria del Leganés ante Las Palmas los gijoneses están a seis puntos de la salvación.

"No teníamos muchas esperanzas en el partido del Leganés pero no podemos echar la culpa de lo que hacemos nosotros", aseguró Rubi, que insistió en que "hay que tratar de ganar en Villarreal", recordando que lleva varias semanas insistiendo en la "necesidad de ganar a un grande". El entrenador rojiblanco reiteró que el equipo está preparado para luchar hasta el final e irá a Villarreal a por los tres puntos a pesar de la diferencia de potencial, pero le necesidad de puntuar le obliga a no poder especular con otros resultados.

Rubi recupera a Moi Gómez, que podría volver al equipo inicial en lugar de Nacho Cases, ya que era quien estaba jugando hasta la sanción que le impidió saltar al césped el martes ante el Espanyol. El resto del equipo podría ser el mismo que se midió a los barceloneses aunque tampoco se puede descartar que Rubi apueste, sobre todo teniendo en cuenta el potencial del rival, por una defensa con tres centrales y dos carrileros con Douglas por la derecha e Isma López por la izquierda.

Sergio Álvarez y Canella finalizaron con problemas físicos el partido ante el Espanyol, pero ayer se ejercitaron con normalidad en una sesión en la que la principal novedad fue la presencia del delantero Traoré, lesionado hace tres semanas y ausente desde entonces, si bien tampoco hoy entró en la convocatoria.

La plantilla rojiblanca se ejercitó a puerta cerrada y tras la sesión Rubi dio a conocer la lista de convocados que está formada por: Cuéllar, Mariño, Whalley, Douglas, Babín, Jorgé Meré, Amorebieta, Sergio Álvarez, Víctor Rodríguez, Carlos Castro, Nacho Cases, Burgui, Canella, Afif, Isma López, Carmona, Xavi Torres, Mikel Vesga, Dije Cop y Viguera.

Una lista con 21 nombres, por lo que Rubi tendrá que hacer tres descartes, uno de los cuales será el tercer portero Whalley, y en la que son novedad Moi Gómez, tras cumplir un partido de sanción, y Borja Viguera, recuperado de su lesión y que retorna a una citación tras bastantes semanas de ausencia.

Lora, Elderson y Ndi son los únicos futbolistas de la primera plantilla rojiblanca que no entraron en la citación sin estar lesionados, si bien no constituye una sorpresa, ya que Rubi apenas ha contado con ellos desde que llegó.