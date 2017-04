Simeone: «¿Un deseo de cumpleaños? Ganar a Las Palmas»

Diego Simeone mostró su lado más amable ante los medios. Que fuera su 47 cumpleaños influía en su cara de felicidad y las bromas que gastaba a los periodistas a pesar de que se enfrenta al tramo final de la temporada en el que tendrá que afrontar cuatro finales en la Liga y las semifinales de la Champions. La primera de esas finales la juega este sábado ante Las Palmas, un equipo "complicado y difícil" y que dejará el típico partido de final de temporada en el que el equipo canario "jugarán con entusiasmo", mientras que los rojiblancos deberán "seguir trabajando para el camino que tenemos y llevar el partido al sitio en el que nos sentimos más cómodos".

Al ser preguntado por un deseo por su cumpleaños, Simeone fue claro: "ganar mañana a Las Palmas", porque fiel a su historia, el técnico del Atlético no quiere pensar en nada más que no sea el duelo ante el equipo canario. "Buscaremos lo mejor para buscar resolver el primer partido que tenemos delante". "Las Palmas es un equipo que en su casa juega bien al fútbol, tiene una dinámica ofensiva con mucha movilidad y mucha gente llegando de segunda línea", avisaba.

Porque Simeone no piensa, o al menos eso dice, en otra cosa que no sea el partido de Las Palmas. "Sólo pienso en lo que puede ser mejor para resolver el partido de mañana". "Lo emocional y lo que te pase por la cabeza vale más que lo que tengas en las piernas", señalaba sobre el posible cansancio de sus jugadores. "El trabajo lo tienes, el compromiso está y lo que te estás jugando es muy importante", recordaba.

Además, Simeone recordaba que el equipo insular jugará con muchos jugadores diferentes a los que cayeron derrotados ante el Leganés el miércoles. "No jugaron muchos de los que estarán mañana y estarán frescos y la mejor versión de Las Palmas la dieron con ellos en el campo", señalaba el técnico argentino que no cree que vaya a ser un partido similar al que se vivió en la Copa del Rey entre los mismos rivales hace ya unos meses. "A finales de diciembre el equipo había crecido y en el 2017 ha tenido más regularidad en los resultados, pero ahora tenemos cinco bajas y es más difícil de generar la situación que vivimos en la Liga". Además, advirtió que "llevaremos el partido a la situación en la que nos sentimos más cómodos y deberemos empezar fuerte el partido".

Griezmann, titular

Lo que sí dejó claro es que Antoine Griezmann será titular ante el equipo de Quique Setién y que sigue deshojando la margarita sobre quién será su acompañante. "Entre Gameiro, Fernando y Angel (Correa) saldrá el que acompañe a Antoine. Decidiré pensando en lo que le pueda hacer más daño al rival", señalaba. Precisamente de Gameiro, Simeone añadía que "está evolucionando bien. Ha entrado 30 minutos ante el Espanyol y ante el Villarreal y cada vez se siente mejor y más fuerte", por lo que no sería de extrañar que fuera el acompañante del ‘7’ del Atlético, al que Jesé lanzó una chinita al señalar que "Griezmann no encajaría, en el Madrid los hay mejores". Unas palabras que el técnico rojiblanco no ha querido valorar.

Por último, habló sobre lo apretada que está la Liga en las posiciones de arriba y su duelo con el Sevilla por el tercer puesto. "Se está viviendo en la Liga algo muy bonito sobre todo en la lucha por la sexta, séptima; por la tercera, por el primer lugar en la tabla… Todo está muy parejo. La competición está muy bonita". Sobre el equipo de Sampaoli y su duelo con ellos, Simeone confesó que "no me espero menos del Sevilla después de estar todo el año compitiendo. Ellos quedaron fuera en octavos de la Copa y de Champions y estarán más frescos. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para seguir en esta línea", sentenció.