Zidane: «Cuando no matas un partido pasa esto»

Zinedine Zidane atendió a los medios tras el partido, y fue crítico con el rendimiento de su equipo: «No podemos estar contentos, porque además hemos hecho mucho durante todo el partido, hemos tenido muchas ocasiones para llevar el partido a nuestro terreno. Cuando no matas un partido pasa esto. Estamos decepcionados con el resultado. Empatando a dos con 10 tenemos que ser más listos, estar más juntos.Somos demasiado positivos. Pensamos que podemos marcar el tercero y nos pillan fuera de sitio. No va a cambiar nada, todavía hay Liga».

El francés también valoró la actuación de Leo Messi, pero sin dejar de mostrar su descontento con su propio equipo: «Messi es un jugador que marca diferencias, hoy ha hecho dos goles otra vez. No hemos podido controlar sólo a Messi, sino los momentos en los que podíamos hacer daño. Es lógico que en algún momento ellos te hagan daño».

«No me arrepiento de nada»

«No digo que no hayamos tenido cabeza, pero hemos visto que podíamos ganar tras empatar con uno menos, hemos presionado arriba y al final nos ha costado un contragolpe y la derrota. Lo pagamos, pero no voy a reprochar nada a mis jugadores. Hemos perdido tres puntos y estamos decepcionados porque no merecimos caer, pero el fútbol es así y no hay que darle más vueltas. Hay que pensar ya en el partido del miércoles ante el Deportivo», explicó Zinedine Zidane, técnico madridista cariacontecido tras la derrota.

«No creo que haber perdido ante el Barça de esta manera nos pase factura. En el fútbol pueden ocurrir estas cosas, pero eso no va a cambiar nada de nuestros planteamientos. Jugamos ante un gran rival y ahora hay que descansar. Dependemos de nosotros y vamos a ser positivos hasta el final», insistió el técnico marsellés.

Zidane lamento la ocasión perdida, pero recordó su mensaje de la víspera, cuando dijo que nada estaba ganado incluso con la victoria. «Era una ocasión para sumar tres puntos importantes, pero no para sentenciar la Liga. Lo comenté el sábado y lo mantengo ahora», subrayó.

A juicio del técnico local, la clave de la derrota fue que su equipo «no supo matar el partido». «Pero eso es algo que no sólo nos ha pasado antge el Barça sino en más partidos. Vamos a seguir trabajando para cambiar esta dinámica porque en el fútbol hay que ser efectivos. Cuando la tienes, hay que meterla».