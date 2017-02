Zidane: «Morata ha tenido menos minutos que Benzema, pero eso es algo imparable»

En su tercera comparecencia ante los medios de una semana ajetreada, Zinedine Zidane confirmó este viernes que Álvaro Morata jugará como titular en el choque liguero de este sábado ante el Espanyol y que el galés Gareth Bale, recuperado de la lesión que se produjo el pasado 22 de noviebre en los tendones peroneos del tobillo derecho, regresa a la convocatoria y ya disfrutará de algunos minutos frente a los 'pericos'.

Keylor Navas, Modric y Benzema, fuera de la lista ante el Espanyol Zinedine Zidane ha sorprendido al dejar fuera de la lista de convocados ante el Espanyol al portero Keylor Navas, aunque también ha concedido descanso a Luka Modric y Karim Benzema. Competan el capítulo de bajas los lesionados Danilo, Coentrao y Sergio Ramos. Son novedades Gareth Bale, que regresa tras 88 días de baja, Asensio y Mariano, estos dos descartados contra el Nápoles, además de Luca Zidane, convocado como tercer portero

"Bale ya está con nosotros, y la idea es que ya participe este sábado. Tiene muchas ganas de reaparecer y estamos contentos de ver que estamos casi todos listos", afirmó el técnico madridista, quien sonrió cuando se le cuestionó si el 'expreso de Cardiff' es el mejor fichaje de invierno. "Todos le conocemos. Es un jugador importante, con calidad, velocidad y capaz de hacerle mucho daño al rival. Él está todavía más contento de poder volver a jugar. Le hace mucha ilusión".

Con la mayoría de la plantilla disponible, aunque Sergio Ramos causa baja por un golpe en la cadera y Fabio Coentrao sigue arrastrando molestias, a Zidane se le vuelve a plantear el problema de cómo gestionar al grupo. Insistó en su idea de que todos son importantes y necesarios hasta final de campaña y en que hará rotaciones.

"Para mí son todos muy buenos y se entrenan fenomenal. Es difícil decidir el equipo, pero cuando jugamos cada tres días hay que rotar porque necesitamos un poco de frescura. Los que juegan menos nos aportan mucho y el mensaje de que todos son necesarios no va a cambiar hasta final de temporada".

Se refirió a Álvaro Morata, que apenas ha jugado 90 minutos en los últimos siete partidos, y no negó que se pueda plantear marcharse en la próxima ventaja del mercado. "No me gustaría que se fuera de su casa", dijo. Y explicó la situación del delantero madrileño: Ha tenido minutos, aunque menos que Benzema, pero eso es algo imparable. El sábado va a jugar desde el inicio y sé que no va a ser el último partido que lo va a hacer", afirmó Zidane.

Alabó el rendimiento de Benzema, pero no sólo por su último partido en Champions. "Vi al mismo Karim frente al Nápoles que en otros encuentros, igual de metido, de responsable y con mucha capacidad cada vez que sale. La diferencia es que marcó y eso es lo que se le pide a lo largo de la historia al delantero del Real Madrid".

Se mostró satisfecho sobre el supuesto cambio de 'chip' de Cristiano, muy participativo, solidario y asociativo ante los italianos: "Lo que sabe hacer, nadie se lo va a quitar. Siempre va a meter goles. Pero también puede hacer otras cosas como las que está realizando. Se asocia con los demás, juega, asiste y ante el Nápoles hizo un gran partido que no va a ser el último".

Sólo tuvo que responder a una pregunta sobre el Espanyol, que ha ganado tres de sus últimos cinco partidos. Y avisó del peligro del equipo de Quique Sánchez Flores: "Es un rival que viene de obtener resultados muy buenos y sabemos las dificultades del partido que nos espera. Así va a ser hasta final de temporada y estamos concentrados". ¿La afición?: "El apoyo del público fue fantástico ante el Nápoles y es un plus que nos da energía".

Por último, 'Zizou' habló de la debacle del Barcelona en el Parque de los Príncipes de París y aún no dio por muerto al equipo de Luis Enrique. Dejó claro también que la posible caída de los culés en Europa no cambiará el desarrollo de la Liga. "Vimos a un PSG muy fuerte y a un Barça un poco menos. Pero hay un partido de vuelta y hay que jugarlo. El Barça es muy buen equipo y puede hacer cosas buenas de nuevo en esta competición. Si les eliminan no va a cambiar nada para la Liga. Nosotros miramos sólo para el Real Madrid".