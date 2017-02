Zidane: «He visto mejor al equipo con cuatro atrás»

Después de superar a Osasuna en un partido menos plácido de lo que aparentaba, Zidane valoró el rendimiento del Real Madrid y sus variantes tácticas. «La diferencia entre los dos equipos no se ha visto para nada en el partido. Hemos sufrido, no hay tanta diferencia. Al final los partidos hay que jugarlos y el rival siempre te lo pone difícil, más contra el Madrid. Sus atacantes hicieron un gran partido pero hicimos lo que debíamos. Puede ser que la defensa de tres atascase el centro del campo, he visto mejor al equipo en la segunda parte, con cuatro atrás y cuatro en el medio», aseguró el francés respecto al cambio de sistema, que inició siendo un 3-5-2 y varió a un 4-4-2 con la lesión de Danilo.

«El peor momento fue cuando metimos el primer gol y a los 10 minutos nos empatan porque no estamos listos. Es algo que puede pasar, y pasa porque nos falta un poco de concentración. Luego metemos el segundo gol y no cerramos los partidos, pero conseguimos los tres puntos, y eso es lo más importante», analizó Zidane, a quien no le preocupaba que el Barcelona pudiera adelantarles provisionalmente. «Esto va a ser así hasta el final, debemos seguir con esta línea, intentando aprovechar cada oportunidad», aseguró.

Por último, el entrenador tuvo unas palabras de elogio hacia Sergio Ramos, en su partido número 500 con el Madrid, y para Nacho, que cumplía 100 de blanco: «Sergio es nuestro capitán, es un jugador importante, muy bueno, no me sorprende que cumpla 500 partidos, se merece todo lo que le está pasando. Siempre muestra el camino a los demás compañeros. Nacho es un canterano que juega como un profesional de toda la vida, con carácter, cada vez que tiene una oportunidad cumple».