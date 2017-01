El Madrid despeja los nubarrones

La intranquilidad ha hecho acto de presencia en Chamartín. El Real Madrid vive los días más grises desde que Zinedine Zidane cogió el timón de la nave blanca. La eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Celta de Vigo ha abierto numerosas heridas en un conjunto que hasta la derrota liguera frente al Sevilla que puso fin a la racha de 40 partidos consecutivos invicto parecía gozar de excelente salud. El golpe no se deriva tanto del gusto del club por el torneo del KO, por el que no ha mostrado demasiado aprecio en los últimos años, y ni siquiera del adiós al sueño del 'triplete', esquivo siempre para los de la capital, mucho menos duchos en eso de multiplicar esfuerzos en diferentes competiciones que el Barça. Lo que escama son las debilidades exhibidas por un equipo que se había hecho acreedor de todas las loas merced a su idilio con los resultados. Cortada la flor de Zidane, lo que quedan son las dudas que hasta entonces permanecían silenciadas por gracia del marcador. Y, sobre todo, un grupo de jugadores encausados sobre los que el Santiago Bernabéu podría emitir su veredicto definitivo en caso de que el choque frente a la Real Sociedad no dé los frutos apetecidos.

Danilo, Benzema, Casemiro y hasta Cristiano Ronaldo han visto fuertemente minada su credibilidad a causa de su mal desempeño en las últimas semanas. El lateral brasileño nunca ha sido del agrado de la afición merengue, que le reprocha su alto coste (30 millones de euros) para unas prestaciones muy inferiores a las de Carvajal. Lo del mediocentro brasileño es más puntual. Se le imputan los fallos ante el Celta, encuentro en el que las bajas obligaron a Zidane a ubicarle en una demarcación desconocida para él. Más grave es el caso del '9'. Pese a ser el octavo máximo artillero en la historia del Real Madrid, buena parte de la parroquia blanca no le perdona su aparente falta de sangre sobre el césped. Y cuando el gol le resulta esquivo -sólo ha anotado uno en los siete últimos partidos-, los ataques se multiplican. No fue extraño por ello que la rueda de prensa ofrecida por el técnico galo en la víspera del partido fuese casi monotemática. La mayor parte de las cuestiones al francés tuvieron a su compatriota como protagonista. Pero si por algo se han caracterizado los poco más de doce meses que lleva en el cargo 'Zizou' ha sido por la piña que ha hecho con el vestuario. No resulta extraño por ello que saliese en defensa de su jugador, negando un presunto trato de favor hacia el '9' en detrimento de Morata o Mariano. «Está haciendo una gran temporada. Sabemos lo que puede dar en el campo», atajó. «Yo quiero a todos mis jugadores. La única cosa que tenemos yo y Karim más es el idioma», remarcó.

Vuelve Varane

Desde que cayeron frente al Sevilla en la decimoctava jornada de Liga, los blancos sólo han sumado una victoria, frente al Málaga, y han cedido un empate y una derrota, ante el Celta en Copa del Rey. La mala racha ha venido acompañada de varias lesiones -Carvajal, Marcelo, Modric y James- que han sembrado dudas sobre lo que semanas atrás suscitaba elogios, el fondo de armario que tiene a su disposición Zidane. Especialmente notables están siendo las bajas de los dos laterales titulares, por cuanto sus sustitutos han rendido muy por debajo de lo que se exige en un club como el Real Madrid. Suspira aliviado Zidane en este contexto con la vuelta a la convocatoria de Raphael Varane, quien tuvo que perderse la vuelta de Copa por unas molestias físicas. La entrada del galo en el centro de la zaga permitiría desplazar a Nacho, el único defensa que no desmerece a los titulares, a un costado, librando al entrenador de un marrón. Le quedará otro, Danilo. Lo lógico sería que el canterano cubriese el hueco de Marcelo, quien ya tocó balón este sábado en Valdebebas y cuya recuperación va más rápido de lo previsto pero que todavía no está para jugar. El brasileño debería ocupar la banda derecha, pero tras el autogol en Balaídos el público podría ser su peor enemigo. Dijo Zidane hace unas semanas que le encantaba el ex del Oporto, pero luego le dejó fuera del partido ante el Málaga. Le volvió a defender este sábado, señalando que Danilo «no se borra, tiene personalidad, confianza en su juego», y remarcando que «necesita la ayuda de todos sus compañeros, como todos, pero sobre todo de la gente que va a venir a apoyar». Vistos los antecedentes, esas palabras tampoco garantizan nada.

'Zizou' mostró su confianza en el público local pese a la mala racha. «La gente va a venir a animar al equipo. Nosotros estamos con ellos y ellos con nosotros», comentó. «Yo creo mucho en ellos, es un público exigente y eso es bueno para nosotros», agregó en vísperas del partido en el que el dedo de los aficionados podría apuntar por primera vez contra él desde su llegada.

La hemeroteca dice que el rival, al menos, es propicio. El Real Madrid se ha impuesto a la Real Sociedad en ocho de sus nueve últimos choques ligueros en el Bernabéu. La última victoria de los donostiarras data de 2004. Estos tampoco salieron bien parados en la primera vuelta, cuando cayeron por 0-3 en el partido correspondiente a la tercera jornada, goles de Bale por partida doble y Marco Asensio con una preciosa vaselina.

Los de Eusebio Sacristán caminan quintos en la tabla y, como el Madrid, necesitan recuperarse tras el varapalo copero frente al Barça. El técnico vallisoletano tiene la baja por sanción de Yuri Berchiche, uno de los mejores laterales de la presente temporada, pero recupera a Asier Illarramendi, quien se perdió el último encuentro de Liga frente al Celta por acumulación de amonestaciones y que jugará ante su exequipo. Eusebio avisó el sábado de la dificultad de puntuar en el coliseo blanco, recordando que el Real Madrid sigue siendo «el mismo equipo» que se mantuvo 40 partidos consecutivos sin conocer la derrota, pero avanzó que irán a «buscar algo importante en el Bernabéu».

Árbitro: Melero López (Comité andaluz).

Hora: 20.45 h. Santiago Bernabéu

TV: Movistar Partidazo